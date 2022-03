L'MHP Riesen Ludwigsburg és el tercer possible adversari del Baxi Manresa de cara als quarts de final de la Lliga de Campions, després que els manresans assolissin la primera posició del seu grup dimarts. Els alemanys han derrotat el Galatasaray a domicili per 58-64 aquest dimecres a la tarda en el darrer partit del seu grup, però no els ha servit per ser primers, una posició que ha ocupat el Hapoel Holon, que ha derrotat el Dijon francès per 90-83.

D'aquesta manera, els quatre primers classificats dels respectius grups dels vuitens de final han estat el Lenovo Tenerife, el Baxi Manresa, el Hapoel Holon i en Cluj Napoca. Aquests equips no es poden enfrontar entre ells i, a més, tindran el factor pista a favor en els play-off al millor de tres partits. Els seus possibles rivals són els segons classificats de cada grup, l'Estrasburg, el Tofas Bursa, el Ludwigsburg i l'Unicaja. El Baxi no es pot enfrontar al Tofas ja que es trobava en el seu mateix grup. El sorteig es farà aquest divendres, a partir de les 10.15 hores i es podrà seguir en directe a través dels canals de la Lliga de Campions de la FIBA. Els primers partits es jugaran el 5 o el 6 d'abril, els segons, el 12 o el 13 i, si fan falta els tercers, el 19 o el 20 del mateix mes.