El jugador nord-americà del Baxi Manresa Joe Thomasson va fer divendres a última hora de la nit una piulada a través de Twitter en què revelava que té fasciïtis plantar. En teoria, aquesta dolència no li ha d'impedir jugar el partit d'aquest dissabte a la nit (20.45 hores) contra el MoraBanc Andorra. De fet, en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, divendres al migdia, el seu entrenador, Pedro Martínez, només va descartar el belga Ismaël Bako de l'enfrontament.

Plantar fasciitis is real😩☹️ — JoePro32 (@JT_thomassonJr) 25 de marzo de 2022

En cas que es confirmi la dolència de Thomasson, aquesta no arribaria en gaire bon moment ja que al Baxi li esperen setmanes de molts partits seguits, sobretot després d'haver-se classificat per als quarts de final de la Lliga de Campions. És cert que la setmana vinent és neta fins al duel de dissabte contra l'Obradoiro, però després arriba el primer duel de play-off europeu contra l'Unicaja un nou partit de lliga a casa contra el Joventut i una setmana amb tres cites més, el dimarts 12 el segon duel contra els malaguenys, el dijous 14, el partit endarrerit de lliga a la pista del Breogán i el dia de Pasqua, el partit a casa davant de l'UCAM Múrcia. A sobre, possiblement el dimecres, dia 20, hi podria haver el tercer partit del play-off contra l'Unicaja.

A falta de saber-se quin és l'abast exacte de la lesió, de la qual el club no ha informat, les fasciïtis plantars solen ser dolències molt molestes a la planta del peu el tractament de les quals sol consistir en repòs, una teràpia que, vist el calendari, serà complicat que segueixi Thomasson durant el pròxim mes.

Bako, més a prop

Per la seva banda, el lesionat confirmat de l'equip, Ismaël Bako, encara no té data oficial de tornada a l'equip, però unes imatges de Twitter fan tenir-hi esperança. Va ser durant l'aparició que van fer a la xarxa Guillem Jou i Juampi Vaulet, que van pronosticar els resultat del Movistar Gameday, la jornada de derbis i de duels de rivalitat que viu l'ACB aquest cap de setmana. En el tram final del video es pot veure al fons Ismaël Bako fent treball de força amb una corda i, a continuació, intentant uns tirs a cistella. Tenint en compte que la seva lesió és a la mà esquerra, la imatge invita a l'optimisme.

📝 𝐋𝐀 𝐏𝐎𝐑𝐑𝐀 del #GameDayMovistar!



🤯 @GjouC i @juampivaulet fan les seves apostes per aquest cap de setmana

🍽️ ...i demanen un dinar a @nicolapro7!



🤯 El capi y Juampi hacen sus apuestas

🍽️ ...¡y piden una cena a Laprovittola!



🎁 Participa a la PORRA @ACBCOM i guanya! pic.twitter.com/LTmZhjMDql — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 25 de marzo de 2022

En la prèvia del partit contra l'Andorra, Pedro Martínez també va dir que la baixa de Bako era de caràcter indefinit, tot i que algunes fonts apunten que, si tot va bé, podria tornar contra l'Obradoiro per anar agafant sensacions de cara al primer partit del play-off contra l'Unicaja.