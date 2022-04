«Necessitem ser més agressius. Només hem tirat triples». Va ser el que va dir Ibon Navarro, l’entrenador de l’Unicaja, als seus homes en el temps mort que va demanar quan només s’havien disputat 2 minuts i 49 segons del seu duel de dimarts al Congost. El seu equip ja perdia per 8-0 i Thomasson disposava de dos tirs que no fallaria.

No li faltava raó. Els malaguenys ja havien llançat quatre vegades de tres punts, totes elles errades i en posicions no gaire favorables. El desencert andalús, provocat per una bona defensa manresana, va contrastar amb l’efectivitat local, que va anotar en deu dels seus primers dotze atacs. Davant de tot això, d’un públic embogit en contra i de la frustració de veure que els tirs no entraven, Ibon Navarro i els seus van haver d’afrontar la tempesta perfecta.

A l’altra banda, tot al revés. El primer bàsquet del partit, de Moneke, va arribar amb un triple habitualment de baix percentatge del nigerià, però que va entrar. En les següents accions, el 2+1 de Bako, amb esmaixada inclosa, foradava una zona en la qual l’Unicaja havia instal·lat Guerrero i Abromaitis, pivots que no són els més durs i mòbils de la plantilla. De fet, els malaguenys tenen durant tot l’any problemes a la zona. Per això han fitxat Dejan Kravic i Cameron Oliver, que quan van entrar tampoc no van arreglar el problema. El jove i prometedor Nzosa no va disposar de cap segon en tot el partit.

Dues grans onades

La primera onada del tsunami va arribar en els primers 4 minuts i 59 segons, el temps que va trigar Oliver a anotar els dos primers punts, des del tir lliure, per als forasters. Aleshores, el resultat ja era de 16-0 després de tres contraatacs de l’equip del Congost finalitzats per Vaulet, en dues ocasions, i per Moneke. Dues d’aquestes accions van ser esmaixades. L’Unicaja ja havia fallat sis triples, amb dos tirs sense tocar ni el cèrcol, dels nou que fallaria en els deu primers minuts. El Baxi només havia perdut una pilota i havia errat dos tirs, en els tres casos de mans de Dani Pérez.

Després de l’anotació d’Oliver, però, les coses no van millorar per a l’equip de fora. Un triple de Francisco, gairebé en la seva primera acció, va posar el 21-2. Era el dotzè atac del Baxi amb deu encerts. Tot i que l’efectivitat dels bagencs va baixar en els segons cinc minuts del període, l’Unicaja no ho va aprofitar per acostar-se. Kravic llançava en mala posició, Oliver fallava el setè triple i una intimidació de Valtonen a l’ala-pivot suposava l’enèsima esmaixada al contraatac, ara de Sima, per establir l’escandalós 25-2.

A 1 minut i 46 segons per al final van arribar els altres dos tirs lliures anotats pels visitants, en mans de Carlos Suárez per una falta evitable. Fins al final, però, Bouteille i Oliver fallaven el vuitè i el novè triples i, tot i errades de Maye i Steinbergs, el letó, que dimarts estrenava condició de jugador de quota a Europa, va provocar una antiesportiva del base Mooney a 1,3 segons per al final. Va anotar un tir lliure i llavors Francisco va encertar un triple estratosfèric. El duel es va acabar allà (29-4), perquè els altres tres quarts van ser igualats. Va ser l’exemple de com el resultat dels primers atacs pot condicionar tot un enfrontament.

Naspler perd amb l’equip de LEB Plata l’endemà de debutar

El jugador manresà de 18 anys Toni Naspler ha viscut unes últimes hores molt intenses. Dimarts va debutar amb el Baxi Manresa a la Lliga de Campions, després de jugar els últims 52 segons i apuntar-se una assistència i ahir va tornar a la realitat del Zentro Basket de Madrid, l’equip en què està cedit de la lliga LEB Plata. Naspler i els seus van caure per un espectacular 118-122 contra el líder, el Bueno Arenas Albacete. Ell va anotar 8 punts i va repartir 8 assistències i els altres resultats no van afavorir el Zentro, que es jugarà baixar o jugar play-off de permanència diumenge contra l’Alginet.