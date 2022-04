Encara és a la retina dels espectadors el primer quart en que el Baxi Manresa va escombrar l’Unicaja, fa una setmana, en el partit inicial del play-off de quarts de final de la Champions League. Però res del que va aconseguir l’equip servirà si avui no repeteix victòria al Martín Carpena i assoleix, així, el pas a la Final Four del 6 al 8 de maig a Bilbao. Si els malaguenys empaten, es posarà el comptador a zero i hi haurà un tercer partit a caixa o faixa el dimecres 20 d’abril al Nou Congost: així de senzill, així de complicat i, afortunadament, així de fascinant.

«Anem a lluitar i a intentar guanyar, a donar-ho tot els quaranta minuts», va afirmar ahir l’escorta d’Ohio Joe Thomasson, que en la batalla de dissabte contra el Joventut va batre els seus registres a l’ACB amb 25 punts i 30 de valoració. «Esperem un ambient dur durant tot el partit perquè juguen per la seva vida a la Champions», va afegir: «tenen grans jugadors, sobretot bons llançadors; nosaltres hem de protegir el roll curt, i fer-los sentir incòmodes, no permetre cistelles fàcils».

L’ambient que es va trobar l’esquadra andalusa al Nou Congost va ser espectacular, i no està clar que la rèplica de l’afició andalusa sigui la mateixa. Fins ahir no s’havien venut massa entrades i la coincidència amb els acte processionals del Dimarts Sant preocupa. De fet, tot i que l’envergadura del partit és molt diferent, diumenge només hi havia 3.637 espectadors al Martín Carpena amb l’Andorra de rival en la jornada de la Lliga Endesa. Una xifra minsa en un pavelló que supera les 10.000 places.

Ibon Navarro veu el got mig ple

El tècnic de l’Unicaja, Ibon Navarro, té clar que el partit «serà una final i espero que la juguem com a tal». L’entrenador vitorià, que va dirigir l’ICL Manresa els cursos 15-16 i 16-17, va afirmar que «jo no parlo de probabilitats, parlo de possibilitats i hi ha possibilitats. És possible. Hem de fer coses molt millor que dimarts passat? És evident. Som capaços de fer-les? Doncs és evident que també».

Navarro va analitzar en la prèvia que l’experiència del primer enfrontament de la sèrie, tot i la sonora derrota per 86-63, és rellevant. «Ara ja sabem el que és jugar contra el Baxi Manresa. Tenim massa jugadors que no sabien el que és jugar contra ells, ara jo sabem», va comentar el tècnic. «Per suposat, intentarem millorar les nostres prestacions, i espero que sigui un partit diferent, espero que mostrem tanta o més energia que ells, que tinguem més encert, que és important sobretot a l’inici dels partits, i que juguem com el que és, una final. Si la guanyem, tindrem un match ball, en el qual la pressió estarà més repartida».

Naspler també viatja

Les exigències de la FIBA amb el número de jugadors estatals mínim que ha de tenir un equip a la seva plantilla, i davant les lesions de Guillem Jou i Dani García, han fet entrar novament a l’expedició el jove base manresà Toni Naspler, que va disposar de 53 segons dimarts passat per fer el seu debut en el primer equip.

La resta de jugadors estan al servei de Pedro Martínez per un partit que «serà diferent del que vam veure al Nou Congost», va apuntar ahir el pivot gironí del Baxi Yankuba Sima.

El número 77 de l’equip bagenc va pronosticar que l’Unicaja «sortirà molt agressiu, i hem d’aturar els seus anotadors, sobretot els de perímetre, que són difícils de parar». En aquest sentit, va destacar el talent de Brizuela. «Nosaltres anem a Màlaga amb bones sensacions i amb ganes de classificar-nos per la Final Four», va afegir.

El Bàsquet Manresa no havia arribat mai tan endavant en una competició europea. El club té 1 Lliga ACB i 1 Copa del Rei i 3 Lligues Catalanes. Ara, és a tres partits d’un títol europeu. Tan a prop i, alhora, tan lluny.