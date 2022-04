El Baxi Manresa no ha pogut guanyar a Lugo i posar-se en segon lloc de la lliga de manera provisional. Menys de 48 hores després de guanyar a Màlaga, els manresans han perdut a la pista del Río Breogán per 98-94 en un duel de moltes alternatives, d'alta puntuació, i que podia haver acabat d'una altra manera si Luke Maye, que abans havia ficat el Baxi en el partit amb un gran triple, no hagués errat dos tirs lliures que l'empataven a 28 segons per al final. L'estadística la podeu trobar AQUÍ.

Recital ofensiu (27-32)

El Baxi no ha semblat notar des de l'inici el cansament del partit de menys de 48 hores abans a Màlaga i ha iniciat el duel molt encertat en atac, sobretot en els llançaments de tres punts. Dani Pérez, en dues ocasions, i Moneke han encertat els tres primers llançaments dels manresans i han situat el 6-9 davant d'un Breogán en què Sakho posava el contrapunt. Els primers deu minuts han estat vibrants i elèctrics, amb una primera meitat del quart molt favorable al Baxi, que ha trobat anotació de tothom. Francisco, acabat de sortir de la banqueta, ha aconseguit el quart triple del seu equip i ha posat la màxima diferència en l'electrònic (12-21).

Però el Breogán, animat pel seu públic, no s'ha desanimat, malgrat que un altre triple del base francès deixava el 16-24 i dos tirs lliures de Vaulet, el 20-28. Musa ha aparegut i, sobretot, el pivot Mahalbasic ha trobat bons espais a la zona. La darrera jugada ha estat nefasta per als interessos manresans, amb un bàsquet de Lukovic que deixava el 27-32 i amb una torçada al peu esquerre de Vaulet. Tot i que l'argentí ho intentaria en el quart posterior, el dolor era intens i caldrà veure l'abast de la lesió, a poc més de tres setmanes de la final a quatre de Bilbao.

El Breogán ho capgira (53-49)

El segon període ha estat més controlat, sobretot pels gallecs, que han trobat un bon relleu en la figura d'Ivan Cruz. El Baxi mantenir la davantera, amb un triple de Thomasson (31-37, a 8.43) però el seu joc en atac ja no era tan fluïd. El Breogán defensava millor i almenys aconseguia ara establir un intercanvi de cistelles amb els pivots com a millors homes. El tercer triple de Dani Pérez ha donat de nou cinc punts al Baxi (39-44), però l'ofensiva de l'equip s'encallaria al final.

Així, entre Bell-Haynes i un triple de Musa donaven el primer avantatge als gallecs. Valtonen, amb un parell d'accions, un triple i una penetració, aconseguia que l'alternança es mantingués en el marcador (48-49), però els darrers atacs del Baxi no s'han jugat bé. A més, Pedro Martínez s'enfadava amb els seus per no gastar les faltes i permetre un bàsquet de Lukovic i un triple de Kalinoski. El 53-49 es mantindria fins al descans, ja que entre Thomasson i Francisco no han anotat, el nord-americà amb una última safata.

El Baxi no deixa escapar els locals (74-68)

Els gallecs han mantingut el nivell a l'inici del tercer període i s'han escapat de fins nou punts (59-50), novament amb bones accions d'Iván Cruz i de Mahalbasic. El Baxi semblava una mica cansat en aquest moment del partit, però les assistències de Dani Pérez l'han mantingut en el partit. També ha mostrat un bon nivell un Valtonen que havia de fer un sobreesforç per la baixa de Vaulet. Així, després del 62-53, amb un triple de Musa, el Baxi s'ha refet amb punts de Thomasson, Moneke i dues de seguides de Sima, que ha escurçat la diferència fins al 64-62 a 4.06.

El Baxi ja estava en bonus i el Breogán no n'havia gastat i per això ha pogut pressionar una mica més en els últims minuts. Lukovic i Kalinoski han trobat la cistella per a un 69-62 i, malgrat dos triples, un de Valtonen i un de llunyà de Maye, que han demostrat que el Baxi no s'entrega mai (71-68), un punt lliure d'Erik Quintela i dos tirs lliures de Musa han deixat el 74-68 abans de l'últim descans.

Maye falla massa a última hora (98-94)

Dos tirs lliures de Rafa han escurçat la distància a l'inici del quart i, malgrat que Sima ha escurçat fins al 77-72 un tir lliure de Sakho i un bàsquet de Lukovic, ha estat Kacinas qui ha tornat a establir vuit punts de distància amb un triple (80-72, a 7.04). Thomasson ha escurçat la distància amb un triple i llavors els col·legiats s'han inventat una cistella de Kalinoski en un 2+1 en què Moneke havia aconseguit un tap legal. Dani Pérez ha tornat a la pista amb 82-75 i el primer que ha fet ha estat clavar un triple. Bell-Haynes ha respost amb una penetració i, després d'una bona defensa de Valtonen, Francisco ha tornat a sumar de tres (84-81). En l'acció següent, però, el mateix finlandès ha provocat un 2+1 en cometre falta sobre un gran bàsquet de Bell-Haynes (87-81). Però Dani Pérez responia amb un altre triple des del mateix lloc i el Baxi recuperava la bola a 3.40 per escurçar el resultat fins al 87-86 amb un tir de dos de Thomasson que obligava Mrsic a demanar temps mort a 3.33.

Lukovic ha tret dos tirs lliures per tornar a fer créixer mínimament la distància (89-86) i Thomasson ha respost amb dos tirs lliures més a falta de Kalinoski (89-88). A 2.49, Moneke ha comès una altra falta sobre Lukovic i el serbi només n'ha aprofitat un (90-88). En la següent acció, nou viatge a la línia, ara de Bako, que ha empatat a 90 a 2.34. Bell Haynes ha fet un cèrcol passat a continuació i el Baxi ha fet un mal atac amb 92-90. Lukovic ha errat un tir fàcil, però Maye no ha aprofitat un contraatac clar i ha comès un falta en atac sobre Kalinoski a 1.21. Aquest ha sigut massa avantatge per Dzanan Musa, que ha posat quatre punts de distància, a 1.08, amb una sensacional penetració (94-90). En la següent jugada, Maye s'ha refet amb un triple espectacular (94-93), però Bako ha comès una falta ingènua i ha permès que Lukovic anotés un 2+1. El serbi, però, ha errat el tir lliure a 40 segons amb 96-93 i Maye li ha provocat una falta a Mahalbasic per poder tirar tres tirs lliures. L'ala-pivot n'ha encertat només un i ha deixat el 96-94 a 28 segons. El Baxi ha intentat robar la pilota, però Dani Pérez ha comès falta sobre Musa. L'estrella gallega no ha perdonat (98-94, a 13 segons) i Pedro Martínez ha demanat temps. En l'última jugada, Maye ha intentat arreglar-ho amb dos triples, però els ha fallat i el triomf s'ha quedat a casa.