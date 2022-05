La gran temporada del Baxi Manresa s’està veient recompensada amb trofeus individuals per a alguns dels seus integrants. Chima Moneke ha sigut inclòs aquest diumenge en el quintet ideal de la temporada regular de la Lliga Endesa i Joe Thomasson, en el segon. L’ACB també ha fet públic que l’MVP de la temporada, el jugador més valuós, ha estat l’ala bosnià del Breogán, Dzanan Musa.

Xifres espectaculars

Pel que fa a Moneke, ha estat el millor ala-pivot de la competició amb unes xifres impressionants. El jugador nigerià ha estat el tercer en la classificació de més valorats, amb una mitjana de 20,9 punts, només superat pels 23,1 del referit Musa i pels 21,5 de Giorgi Shermadini, del Lenovo. Ha estat segon en la classificació de rebots, amb 8,4, i el primer en el de rebots defensius, amb un total de 6,2. Una altra classificació que ha liderat ha estat la de recuperacions, amb 1,7 per compromís. A part, ha estat el sisè màxim anotador de la competició, amb 14,8 punts per partit. A part de Moneke, el quintet ideal de la competició el formen dos jugadors del Lenovo, el base Marcelinho Huertas i el mencionat pivot Shermadini, l’MVP de la competició, l’ala del Breogán Dzanan Musa, i l’escorta del Barça Nicolás Laprovittola. Fa tot just vuit dies, Moneke també va rebre el premi al millor jugador de la Lliga de Campions de la FIBA i va ser inclòs en el millor quintet de la competició.

Fiabilitat i classe

El segon guardó per al Baxi Manresa ha sigut per a l’escorta Joe Thomasson, que ha sigut escollit en el segon millor quintet de la competició. D’entre les classificacions individuals, el jugador d’Ohio ha estat tercer en la de percentatge de tirs lliures, amb el 92,2% d’encert, a més de ser una referència per a l’equip en els moments més complicats dels partits. Thomasson no ha defugit les responsabilitats en els darrers instants dels compromisos i ha resolt alguns partits per als manresans, tant de la competició domèstica, com de l’europea, que és la que es valora en aquesta nominació. Com el seu company d’equip, Thomasson també va ser escollit en el segon millor quintet de la Lliga de Campions de la FIBA.

A part d’ell, integren aquest segon millor equip el base del Coosur Betis Shannon Evans, el base escorta de l’UCAM Múrcia Isaiah Taylor, l’ala-pivot del Barça Nikola Mirotic i el pivot del Reial Madrid Edy Tavares.

Pel que fa al premi a l’MVP de la temporada, Musa va rebre el reconeixement unànime de l’afició, la premsa, els jugadors i els entrenadors, que li van atorgar 25 punts cadascun, amb la qual cosa en va sumar 100. Moneke va ser el segon millor per als jugadors, el tercer de l’afició i de la premsa i no va ser puntuat pels entrenadors.