La història dirà que el Baxi va perdre el partit de pretemporada contra el Partizan de Belgrad del nou vegades campió d’Europa Zeljko Obradovic en el partit d’estrena davant de la seva afició de la temporada 2022-23. També que ho va fer amb un bàsquet a falta de 2,7 segons, l’únic període en què va anar a darrere en el marcador contra un rival amb el gruix de jugadors importants, amb absències com Papapetrou o Avramovic, però amb homes amb gran recorregut a Europa. Però això no era el més important ahir.

Ho era que el Baxi de la temporada 2022-23, la següent a la gran explosió del curs passat, sembla que va per bon camí. L’equip aparenta més química que fa dotze mesos en aquest moment de la preparació. Fa la cara que, tot i tenir homes que fan vibrar, com Harding, no serà tan espectacular. Però com deia Justin Hamilton a la prèvia, als rivals no els agradarà enfrontar-s’hi perquè la intensitat, un cop més, no es negocia.

Arrencada espectacular

Ahir, el Baxi va semblar sortir més connectat i, quan els serbis se’n van adonbar, ja tenien un 12-3 en contra. De fet, la diferència encara creixeria més, fins als disset punts, després que el públic s’inflamés per una falta antiesportiva de veritat de LeDay a Steinbergs, a qui va donar un calbot tan espectacular com involuntari. El mateix letó va clavar un triple en la següent jugada i deixava el resultat en 22-5. Els manresans sabien pressionar bé totes les línies de passada, provocaven mals tirs i controlaven el rebot per sortir bé en contraatacs. Un tram final de quart excepcional de Tyson Pérez va permetre mantenir la diferència, tot i que un triple final de Punter va deixar l’avantatge en només 12 punts.

En el principi del segon quart, el partit es va embrutar. Una sèrie de protestes d’Obradovic, que havia vist a com li havien indicat una altra antiesportiva al seu equip i una falta en atac dubtosa va propiciar que els àrbitres deixessin d’indicar dues faltes seguides per banda i Dani Pérez rebés un cop a la boca pel qual va haver de ser atès al vestidor. El Partizan va treure partit de la confusió per rebaixar de tros els deu punts de desavantatge, amb una acció de quatre punts de Lessort (41-34). Però el Baxi tenia un segon aire provinent de la banqueta i, entre Badio, Bortolani i Tyson, establien un 53-38 reduït de cinc punts entre Exum i Punter a la mitja part (53-43) en un recital ofensiu de les dues bandes.

En el tercer període, tot i que el Partizan va arrencar acostant-se a cinc punts (53-48), el Baxi va reaccionar ràpidament. Tres tirs lliures anotats per Bortolani van permetre el seu equip tornar a establir-se en els deu punts de diferència i estar-s’hi una estona. Ara, el Partizan pressionava molt més en defensa i trobava vuit punts seguits per tornar a aproximar-se (66-61). Els bagencs tornaven a tibar de la mà de Harding (66-54), però els serbis havien trobat una mina ficant pilotes a un Lessort que anotava i carregava de faltes els pivots visitants, tot i algun tir lliure errat (74-70). Un triple de Bortolani donava una mica de marge als amfitrions (77-70) abans del tram final de la vetllada.

Sobra temps

La feina que havia fet Lessort es va notar al final, quan el Baxi va anar perdent Olumuyiwa i Hamilton per faltes i va haver de jugar amb Steinbergs i Tyson a dins. A més, els secundaris Andusic i Trifunovic, que van rellevar un Punter desqualificat per dues tècniques, anaven anotant de tres, en una ocasió, a 1.12, amb l’acció habitual del Baxi en servei de banda, heretada dels Celtics de Brad Stevens. Així, es va passar del 88-77 a l’empat a 96 després de dos tirs lliures anotats per Lessort. Steinbergs va fer una falta en atac en el bloqueig i, en la següent acció, Vukcevic va recollir la passada de Nunnally per anotar a 2,7 segons. Va fallar el posterior tir lliure, però era igual. El tir des del seu camp de Harding ja no podia entrar de cap manera.