No va ser un debut amb brillantor a les estadístiques, però el primer partit del júnior Ladji Coulibaly va deixar bon regust de boca a Nou Congost. Contra el Baskonia, el pivot nascut a Mali fa 16 anys va ajudar amb els seus 2,09 m a tapar les mancances en el joc interior d'un Baxi Manresa que va sortir victoriós del matx (93-80).

Coulibaly va ser 7.46 minuts a pista, durant els quals va errar l'únic tir de dos que va intentar, va fer un tap i va cometre 4 faltes per una valoració de -4. Amb ell jugant, però, el balanç +/- va ser favorable al Baxi per 8 punts. Un molt bon debut en època de guerra, demostrant que no té por, posant mans i donant minuts de qualitat.

No tot és guanyar o perdre:

Ahir va debutar Ladji Coulibaly

16 anys, 4 mesos i 5 dies

Un altre #MadeinManresa a l'ACB!

A seguir treballant, Ladji!

Amb 16 anys, 4 mesos i 5 dies, es tracta del debutant més jove del Bàsquet Manresa a l'ACB, tal com explica el periodista esportiu Xavier Prunés en una piulada. Pau Treviño ho va fer amb 16 anys 8 mesos i 20 dies, el 2018. Markus Erikson i Guille Rubio també van debutar abans de fer 17 anys.

Aquest era el primer partit del malià a l'ACB. El debut amb el primer equip del Baxi Manresa va ser contra l’Hestia Menorca al torneig Ciutat de Maó, on es va estrenar amb un triple.