El Telekom Bonn no ha tingut cap problema per guanyar el quart partit, de quatre possibles, en la segona fase de la Champions i ha destrossat el Rytas Vílnius per 99-72. Els lituans només han fet la sensació que podrien capgirar el resultat en el segon període, després del qual han anat al descans perdent per 41-37, però els 33 punts anotats pel conjunt del finlandès Tuomas Iisalo en el tercer període, per 13 de rebuts, ha decidit.

Amb aquest resultat, el Baxi passarà a quarts de final com a segon de grup si guanya la setmana vinent a Bonn, si el Rytas cau a Istanbul l'endemà o si els manresans no perden per més de 13 punts a Vílnius en l'última jornada. Podria ser encara primer si guanya els dos partits i ho fa a Alemanya per més de 18 punts o si el Bonn cau contra el Manresa i contra el Bahçesehir i el Baxi guanya tots dos partits.