"La victòria ens permet estar amb opcions i depenem de nosaltres; ens permet continuar en la cursa [per la salvació]" va remarcar el tècnic Pedro Martínez després del triomf de diumenge del Baxi contra el Covirán Granada. Queden set jornades perquè s'acabi la temporada 2022-23, tot està obert i el badaloní té clar que encara queda "molt per patir". La salvació del Manresa no està assegurada tot i ocupar la 15a posició, a dues victòries més l'average del Betis, que és penúltim.

El calendari dels manresans és complicat. Superats positivament els duels amb el Fuenlabrada, el Betis, el Girona, el Monbus i el Granada -victòries contra rivals directes que l'han ajudat a sortir del pou i han obert la lluita per la salvació- l'equip de Pedro Martínez s'enfrontarà ara a un tram final en el qual es veurà les cares amb l'Unicaja (5è classificat) i el València (8è) fora de casa i rebrà el Gran Canaria (7è). També caldrà suar per derrotar a domicili el Saragossa, el Bilbao i el Breogán, i el Murcia que passarà pel Nou Congost.

El Baxi allargar la bona dinàmica que li ha permès guanyar 5 dels darrers 7 partits i seguir sumant, perquè els rivals de la part baixa s'enfrontaran entre ells i, per tant, uns o altres també afegiran triomfs al seu compte.

El calendari del Baxi Manresa Casademont Zaragoza - Baxi Manresa

Baxi Manresa - UCAM Murcia

Surne Bilbao - Baxi Manresa

Baxi Manresa - València Basket

Unicaja - Baxi Manresa

Río Breogán - Baxi Manresa

Baxi Manresa - Gran Canaria



El Betis, que ara és penúltim amb 6 victòries, té un final de lliga amb partits decisius contra el cuer Fuenlabrada, el Girona i el Covirán. Hi ha experts que aposten per la salvació dels sevillans i aquesta passa per guanyar aquests tres partits i sumar també en altres compromisos més complicats: Obradoiro, Barça, Bilbao, i Madrid, contra qui tancarà la temporada fora de casa. A diferència del Manresa, el Betis ha perdut cinc dels darrers set partits, però ha estat capaç d'imposar-se al Breogán i al Lenovo.

El calendari del Betis Betis - Carplus Fuenlabrada

Monbus Obradoiro - Betis

Betis - Barça

Betis - Surne Bilbao

Bàsquet Girona - Betis

Betis - Coviran Granada

Real Madrid - Betis



Un altre equip que s'ha encallat com el Betis és el Granada. Amb la derrota de diumenge al Nou Congost, el Baxi i el Covirán estan empatats a 8 victòries, però els andalusos son 16ens a la taula. Han tingut un calendari que no els ha estat favorable i que els ha deixat amb dues victòries en els últims set partits (com el Betis), però davant rivals com el Baskonia, el València, el Madrid i l'Unicaja, a més de la de diumenge passat a Manresa. I encara els esperen ossos durs com són el Barça, el Tenerife, l'Obradoiro i la Penya i duels vitals contra el Girona, el Saragossa i el Betis.

El calendari del Covirán Granada Covirán Granada - Barça

Bàsquet Girona - Covirán Granada

Covirán Granada - Lenovo Tenerife

Monbus Obradoiro - Covirán Granada

Covirán Granada - Casademont Zaragoza

Betis - Coviran Granada

Covirán Granada - Joventut Badalona



El Girona viu en la 14a posició, amb un triomf més que el Manresa (9) i a tres del descens. És dels quatre qui porta una ratxa més negativa: una victòria en els darrers set partits i aconseguida davant el Fuenlabrada. El seu calendari final inclou, també, enfrontaments contra rivals directes (Granada i Betis, a més d'un factible Saragossa), però també el Madrid, el Gran Canaria, el Tenerife i el Baskonia en l'última jornada. L'equip de Marc Gasol hauria d'arribar a la darrera jornada amb els deures fets si no vol patir.

El calendari del Bàsquet Girona Reial Madrid - Bàsquet Girona

Bàsquet Girona - Covirán Granada

Gran Canaria - Bàsquet Girona

Bàsquet Girona - Lenovo Tenerife

Bàsquet Girona - Betis

Casademont Zaragoza - Bàsquet Girona

Bàsquet Girona - Cazoo Baskonia



Quant al cuer Fuenlabrada, aquesta setmana es va imposar davant del Bilbao. Acumula 4 triomf i no guanyava des de la jornada 7 quan va tombar un Baxi Manresa amb un joc interior en reconstrucció. La seva situació és límit i en els set partits que queden no té marge d'error. En contra té que li queda jugar a la pista del Barça i rebre a casa el Baskonia i el Gran Canaria.