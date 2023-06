El ball de cadires de l'ACB mostra alguns dubtes i un sol seient buit

La Lliga Endesa de la temporada que ve presentarà una majoria de cares conegudes a les banquetes, tot i que encara queden setmanes per saber-ne el mapa complet. Onze dels tècnics que van acabar les respectives temporades amb els seus equips seguiran amb total seguretat en el seu càrrec. A falta de conèixer quin serà el divuitè equip, després de la Final Four de la LEB Or que es disputa el cap de setmana a Burgos, per ara només s'ha confirmat una marxa, la d'Aíto García Reneses de Girona, tot i que hi ha alguns preparadors que acaben contractes i d'altres que en tenen, però dels quals encara no s'ha confirmat al cent per cent on aniran.

El futur de Pedro Martínez

Aquest és el cas de Pedro Martínez al Baxi Manresa. Té contracte per a un any més, però ja ha dit que durant el mes de juny està obert a possibles plantejaments. A ningú no escapa, però, que a mesura que es vagin tapant forats, menys possibilitats de sortida hi ha, sobretot a la mateixa ACB. En els darrers dies, a més, s'havia parlat d'una possible sortida a l'AEK d'Atenes, una solució que ha quedat avortada quan s'ha sabut que el conjunt grec fitxarà Joan Plaza. I de les que queden obertes a la competició estatal, si no és a Girona o a València sembla complicat que aterri a cap altre.

Tres dubtes clars

D'aquesta manera, tres banquetes de la Lliga Endesa presenten dubtes evidents sobre qui les ocuparà. A Santiago s'estan pensant si compten amb Moncho Fernández, que acabava contracte, després de tretze temporades consecutives al club. Aquest ha canviat de director esportiu, amb l'arribada d'Eduardo Pascual, i ha de considerar si renova el tècnic gallec o fa un gir en la política esportiva.

També hi ha molts dubtes a Vitòria amb Joan Peñarroya, que encara té un altre any de contracte. El preparador egarenc ha fet un bon any al Buesa Arena quant a sensacions, però tant pel que fa als resultats. L'eliminació en els quarts de final de la lliga, contra el Joventut, conjunt que també el va eliminar de la Copa en la mateixa instància i el fet de no arribar als play-offs de l'Eurolliga fa pensar el president, Josean Querejeta, sobre si seguir-hi apostant.

Per acabar, la final de la lliga, i també les necessitats econòmiques, poden determinar el futur de Sarunas Jasikevicius al Barça. El fracàs a la Copa i a l'Eurolliga només el salvaria un triomf a l'ACB contra el Madrid. Si no és així, s'obre un panorama en el qual podria aparèixer la tornada de Xavi Pascual, en un context de retallades a la secció.

Banqueta buida

L'única banqueta buida, per ara, és la de Girona, després de la marxa d'Aíto. Aquest dimecres, L'Esportiu publicava que el club pot anar darrere de Pedro Calles, entrenador cordovès de 40 anys amb molt prestigi a Alemanya, on ha entrenat a Vechta, Hamburg i Oldenburg. Sembla que el club que presideix Marc Gasol també tindria Pedro Martínez a la recambra, però ningú no ha confirmat res.

De la resta, caldrà veure si el València juga finalment Eurolliga o Eurocup, que seria el més normal. Sembla que Àlex Mumbrú continuarà perquè té dos anys més de contracte, però hi haurà nou director esportiu i quan arribi, tot podria canviar. Els valencians ja es van entrevistar amb Pedro Martínez ara fa just un any. El juny ha de determinar com queda tot.