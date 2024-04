ERC Sant Fruitós retreu al govern de Gent fent Poble haver dissenyat «uns falsos pressupostos participatius»

ERC de Sant Fruitós de Bages, que és el principal grup a l'oposició en aquest ajuntament, considera "una presa de pèl" els pressupostos participatius d'enguany proposats per l'equip de govern de Gent fent Poble perquè "en realitat, la població ni proposa ni decideix res".

En un comunicat, els republicans retreuen a l'alcalde, Joan Carles Batanés, "haver fet ell mateix les propostes en lloc de demanar que les faci la ciutadania", i per això parlen d'uns "falsos pressupostos participatius". A més, ERC assegura que es corresponen a actuacions "que ell mateix ja tenia previst de realitzar", a banda que "estan mal explicades, i sense detallar el pressupost de cada una ni la seva ubicació exacta".

ERC contraposa aquesta fórmula amb la que van establir els republicans en l'anterior mandat, quan lideraven el govern tripartit amb Junts i el PSC, i que "van ser concebuts per fomentar la participació ciutadana", tant per presentar propostes com per votar-les. En aquest sentit, ERC entén que Gent fent Poble "ha demostrat clarament que està en contra dels pressupostos participatius de veritat", i també li retreu "haver-ne eliminat tota la informació que hi havia al web de l'Ajuntament", en referència als dissenyats pel tripartit aquests darrers anys. "Vol que la població de Sant Fruitós oblidi que durant uns anys va poder decidir directament com s'havien d'invertir una part dels diners del, municipi", afegeixen els republicans.

ERC conclou el comunicat expressant el convenciment que "els veïns i veïnes de Sant Fruitós mereixen ser escoltats i poder influir realment en les polítiques municipals", i per això reclamen a Gent fent Poble "que els pròxims anys hi hagi uns pressupostos participatius de veritat, i que torni a publicar al web de l'Ajuntament la informació dels pressupostos participatius dels anys en què ERC liderava el govern municipal".

Propostes per a tots els nuclis

Encara no fa un mes que Gent fent Poble va presentar els pressupostos d'enguany, els quarts que es convoquen en aquest municipi, en què l'executiu va justificar la reformulació pel fet de facilitar que les millores puguin arribar a tots els punts del municipi, entenent que fins ara les propostes guanyadores bàsicament es concentraven al nucli, on hi ha el gruix de votants.

Per això les propostes surten del mateix consistori, si bé és després d'haver tingut en compte les demandes tant de la ciutadania com de les associacions de veïns, segons l'executiu.