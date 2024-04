Sant Fruitós reformula els pressupostos participatius per fer projectes a tots els punts del municipi

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages impulsa, per quart any consecutiu, els pressupostos participatius, enguany reformulant el funcionament perquè arribin millores a tots els punts del municipi. Per tal de fer-ho possible el consistori destina un pressupost de 70.000 euros, que es dividiran en cinc accions: 30.000 euros seran pel projecte guanyador que es realitzarà al nucli del municipi i els 40.000 restants seran per les Brucardes, Pineda de Bages, La Rosaleda i Torroella de Baix (10.000 euros per a cada barri o urbanització).

Segons fonts municipals, l'Ajuntament ha reformulat el funcionament dels pressupostos participatius «un cop vist que en les darreres edicions, la major part de les accions guanyadores s’han concentrat al nucli, on viu la major part de la població, i per tant on hi ha més votants. En canvi, en els barris s’han pogut executar poques actuacions i de menor import».

Des del consistori s’han determinat les propostes que sortiran a votació popular en aquesta edició del 2024, tenint en compte les demandes ciutadanes i de les associacions de veïns. Al nucli de la població les propostes són la construcció d'una àrea per autocaravanes, la instal·lació d'un espai de street workout i un parc d'agilitat per a gossos. Per a Pineda de Bages es proposa la millora de la il·luminació del parc del Poal i la instal·lació d'un reductor de velocitat i a les Brucardes s’aposta per la instal·lació d'un reductor de velocitat i el desenvolupament d’una APP per a la gestió dels viatges en cotxe particular. Pel que fa al nucli de Torroella de Baix, es podrà votar entre la reparació de l'escala d'accés al camp de futbol i la instal·lació d'una tirolina per al joc infantil. Per últim, a la Rosaleda també es proposa posar una tirolina per al joc infantil i la pavimentació del passeig paral·lel a la carretera de Vic.

Dilluns comencen les votacions

Del dilluns 15 d'abril al dimecres 15 de maig, tots els veïns i veïnes majors de setze anys empadronats al municipi podran votar entre una o dues de les propostes presentades. El vot es podrà realitzar únicament en format electrònic al web de l’Ajuntament. Un cop fet el recompte de vots, s'executaran cinc propostes, la més votada al nucli i les més votades en cadascun dels quatre barris i urbanitzacions. Durant el mes de juny s'anunciaran públicament les propostes guanyadores d’aquesta quarta edició.

Els pressupostos participatius són una iniciativa que va néixer el 2021 amb la voluntat de fer un pas endavant en termes d'implicació de la ciutadania. Les tres edicions passades han permès impulsar una desena de projectes proposats per la ciutadania i les entitats locals. Entre els projectes realitzats hi ha la conversió de l’espai exterior de la llar d’infants en un pati educatiu, la instal·lació d’una tirolina a Pineda de Bages, un nou aparell per a la pràctica esportiva al gimnàs del camp de futbol o un jardí de papallones per a fomentar la biodiversitat d’aquests insectes.