El Hapoel Jerusalem, vigent subcampió de la Lliga de Campions de la FIBA, podria estar darrere del jugador del Baxi Manresa Jerrick Harding. És una informació donada a conèixer pels periodistes Jordi Valle i Tomer Givati, tot i que el nombre de jugadors als quals està seguint, o ha fet ofertes, el conjunt hebreu, és força gran en les darreres setmanes.

I és que el Hapoel té una nova propietat, després que l'inversor Matan Adelson comprés el 90% de les seves accions per 20 milions de dòlars (18,3 milions d'euros). El 10% restant pertany als aficionats. El nou amo és el fill de Sheldon Adelson, el multimilionari que va voler construir un EuroVegas a Barcelona i a Madrid. Els diners, per tant, van lleugers a la capital israeliana en l'intent de convertir l'equip en una alternativa real al Maccabi Tel Aviv, el sempitern dominador del bàsquet al país.

El Baxi Manresa estaria encantat d'escoltar una oferta per Harding, un jugador que, com va explicar el director esportiu del club en una entrevista a Regió7, és més que probable que surti, tot i que encara té un any més de contracte. El jugador ha fet un molt bon final d'any al Bages, però no és el combo (base-escorta) que volia el club quan el va contractar. A més, si no se'n va es convertirà en resident fiscal en el seu segon any i el Baxi hauria de pagar més diners perquè ell cobrés el mateix. A totes dues parts els interessa trobar una sortida.

Dies importants per a Jou

L'altre nom que centra l'actualitat del Baxi, quant a jugadors, és el del capità Guillem Jou. Divendres acaba el seu actual contracte, del qual el club no farà efectiu l'any d'extensió al qual té dret en considerar que el salari és massa alt. Se li ha fet una oferta per redactar-ne un de nou i ha de donar resposta.