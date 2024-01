Abans de començar la seva roda de premsa, Pedro Martínez, el tècnic local, ha volgut tenir paraules d'elogi per a Dani Pérez. "Li he de donar les gràcies. A les quatre de la tarda la seva dona s'ha posat de part. No comptàvem amb ell, ja que tenia tots els permisos, però no ha estat imminent i ell ha arribat quaranta minuts abans del partit, l'ha jugat i se n'ha anat a l'hospital. Demostra grandíssim compromís i implicació i esperem que avui vagi tot bé i sigui pare per segona vegada amb normalitat".

Sobre el partit, "hem estat bastant bé a darrere, sòlids, amb problemes amb el rebot defensiu i amb algunes errades en l'u contra u. Hem estat sòlids a darrere i hem posat les bases per poder guanyar. En atac hem pogut córrer en un moment al segon quart, però a la segona meitat hem anat fent, potser sense ser brillants, però tot ha estat a partir de la solidesa defensiva que ha estat molt bé". La baixa d'Oriola provoca que en la posició de cinc "anem justos. Hi ha hagut moments amb les faltes de Geben en què s'ha vist. Steinbergs estava ofegat i hem jugat amb Vaulet de cinc i Robinson de quatre. És una solució molt d'emergència. Aquest és un problema que tenim, Steinbergs ha fet un partit complet i Geben ens ha ajudat, però patim amb això". Per a ell, "el Breogán no té el nivell per ser el penúltim de la lliga, els tenim respecte, com a tothom. Ens hem preparat bé pel partit, amb respecte per al rival, amb seriositat i saben que si fem les coses bé van bé, però si no tenim limitacions. Estic content per la seriositat i la concentració" També ha parlat de Valtonen, que "avui ha estat molt bé. Sempre tenim la sensació que pot fer una mica més, que té aquesta capacitat, i estem contents que hagi encadenat dos partits bons. Estem encantats que ens ajudi perquè té molt bona mentalitat, s'entrena bé i l'estimem molt".