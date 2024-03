El Baxi manté a ratlla un dels grans candidats als play-off (78-71)

Victòria d'ofici la del Baxi. La d'un equip que té confiança i que no tem jugar contra ningú. Ni contra un Gran Canària que era quart. Els bagencs han guanyat per 78-71 i, a més, han guanyat el bàsquet average, ja que havien perdut per cinc punts a Las Palmas. Potser no serà necessari, perquè els insulars són poderosos i encara tenen dos triomfs de marge, però qui sap. El rebot (47-33) i la intensitat locals han marcat la diferència aquest cop.

El partit ha començat amb molt desencert manresà en atac, amb un bàsquet, un 2+1 de Badio, en els primers nou llançaments. A més, Mawugbe, que estrenava titularitat, cometia dues faltes molt ràpides sobre un Ethan Happ que, tot i anotar els cinc primers punts del seu equip, errava tres tirs lliures (3-5 a 7.12).

El duel entrava en una fase de descontrol total, amb pilotes perdudes, tirs que no tocaven el cèrcol, 0 de 8 triples entre els dos equips i faltes clares que no veien els àrbitres. L'entrada de Marcis Steinbergs coincidia amb el primer tir de tres punts encertat, enmig de crits de "MVP, MVP" de la graderia. Però cinc punts de renda (10-5) eren pocs en un partit amb tants atacs. El Gran Canària empatava després de cinc punts de Landesberg, que ja va ser decisiu en el primer partit de lliga. Un 2+1 de Travanté Williams i una acció de pista de carrer de Brandon Taylor per damunt de Lammers donaven quatre punts als locals en el primer descans (20-16).

Dominant el rebot

Tot i que el conjunt insular ha empatat a l'inici del segon quart amb dues cistelles seguides, el Baxi ha ofert una jugada espectacular entre Travanté i Robinson en un mat al vol per retornar els quatre punts. El ritme, com és habitual a Manresa, no s'aturava, en aquesta oportunitat sempre amb lleugers avantatges per als locals, que feien demanar temps molt a Jaka Lakovic amb 29-25 després d'un triple de Robinson. Dos dels pivots amfitrions, Mawugbe i Oriola, tenien dues faltes en la defensa a Happ, però havien alliberat de feina Geben, autor de 4 punts i el millor en el +/-.

De fet, el lituà ha sorprès el millor home dels visitants, Happ, amb dos triples seguits que han donat la màxima renda als bagencs (37-30). La diferència en el rebot (24-13 per al Baxi) era abismal i es jugava allò que volien els de Pedro Martínez. La segona entrada de Steinbergs desembocava en quatre punts seguits del letó i pujar per damunt del doble dígit d'avantatge (41-30). La millor notícia era que l'estrella forana, Nico Brussino, feia els primers punts, i de tirs lliures, a 24 segons per a un descans al qual s'arribava amb 41-32.

El principi del tercer quart no ha pogut ser pitjor per a Selom Mawugbe. Ha tornat a arrencar d'entrada, però ha tornat a cometre dues faltes, ha errat dos tirs lliures, Happ li feia mateixa jugada que a la primera meitat i el Gran Canària posava el 41-36. I encara sort que fallaven l'addicional en cada ocasió. Però l'aire havia canviat, Shurna lligava dos contraatacs i Brussino un altre i Pedro Martínez havia d'aturar el joc amb 43-40 i dos tirs lliures per l'argentí. Però Badio ho tallava en sec amb una penetració i un triple (48-42) i ara era Lakovic qui ho aturava.

Un triple de Dani Pérez donava nou punts un altre cop al seu equip (51-42). Feia la sensació que el Gran Canària feia la goma. Escurçava a cinc punts, però després el Baxi es refeia i un triple de Steinbergs en deixava onze (58-47) amb els quals s'arribaria al final del tercer parcial (63-52), amb un bon tram final de Geben i Badio.

Com en el tercer període, el Gran Canària ha premut l'accelerador a l'inici del quart conscient que era llavors o mai. El problema que tenia en el tir era greu. La setmana passada va anotar vint triples i ara en duia dos. Un triple de Taylor va aturar la retallada de punts visitant (66-56). El partit estava dominat, però ni de bon tros decidit. I ara era més travat, fet que no convenia al Baxi. Amb 66-59, tres faltes seguides ficaven els visitants en bonus, un fet que podia desencallar l'atac manresà. Així, la quarta en la mateixa jugada donava tirs lliures a Taylor. (68-59).

S'entrava en els últims cinc minuts i ara tot comptava. Happ ara anotava els tirs lliures i Robinson n'errava un (69-61, a 3.45). Fins i tot Shurna acostava a sis punts. Però Dani Pérez ha clavat el seu segon triple per tornar a disparar la diferència a límits tranquil·litzadors (72-63, a 3.04). Pedro Martínez feia entrar l'equip inicial. Robinson posava el 74-65 i dues accions de Shurna, una falta en atac i un triple fallat, unides a dos tirs lliures més de Badio, ho deixaven tot gairebé enllestit i, tot i l'últim intent amb triples de Brussino i Albicy.