Sergi Cuenca: «Tots som una mica Simba»

«Tots som una mica Simba». Així ho va afirmar el músic berguedà Sergi Cuenca, que dirigeix des de fa sis anys el musical El Rei Lleó a Madrid. Ho va dir dilluns passat al Pavelló de Suècia de Berga dirigint-se a un auditori molt especial i al qual no està gens acostumat: els 75 alumnes de la promoció de batxillerat 2017-2019 de l'institut Guillem de Berguedà que enguany s'acomiaden del centre per iniciar una nova etapa, molts d'ells, a la universitat.

El puig-reigenc Cuenca ha estat el padrí d'aquests alumnes i l'encarregat d'encoratjar-los a continuar formant-se a través d'una lliçó magistral en la qual va aprofitar per comparar el camí que viuran els joves a partir d'ara amb el que en la ficció viu el Simba, el protagonista d' El Rei Lleó. «Una història que descriu tots els ingredients que ens acompanyen en el nostre caminar: l'alegria, la tristesa, l'aventura, la tendresa, l'amor, l'amistat, el repte, la responsabilitat, el fer-se gran i la mort», va assegurar. «A la vida hi trobareu rancúnies, com les del tiet del Simba; dificultats i traves de persones que seran com les hienes del musical; però també amics, com el Timon i el Pumba, o familiars que us ajudaran», els va confessar. «Fidel al seu llinatge i plantant cara al destí, el Simba aconsegueix el seu somni, i tot i que la narradora, la Rafiki, ens ve a dir que tot està escrit, vosaltres sou les úniques persones que viviu i que, per tant, escriviu la vostra vida. Vosaltres teniu la paraula i l'oportunitat. Aprofiteu-la. Hakuna matata», va acabar Cuenca.

A banda d'aquest paral·lelisme amb la història de la pel·lícula de Disney, Cuenca també els va donar alguns consells. «Sigueu persones, això és el més important que us volia dir. Allà on arribeu i la vida us porti, sigueu sempre persones. Tingueu el cap fred per prendre les decisions, tocant de peus a terra, aprofitant cada instant i intentant no canviar el món però sí el vostre entorn més immediat». El músic també els va fer alguns precs: «No renuncieu mai a la vostra identitat ni a les arrels»; i els va donar un consell: «Cal picar pedra perquè algú us vingui a picar a la porta. Com deia Beethoven, un dia perdut és aquell en què no s'ha fet res de profit».

L'acte de comiat de la promoció de batxillerat 2017-2019 va obrir-se amb l'entrada dels alumnes i de la mesa presidencial mentre sonava l'himne acadèmic Gaudeamus Igitur, i amb la intervenció del director del centre, Ferran Camprubí, que va recordar alguns dels moments viscuts per aquests alumnes, i que també va repassar què passava al món quan ells van néixer, l'any 2001.

També va intervenir Joan Guitart, exalumne de l'institut Guillem de Berguedà que actualment és el cap del departament de gestió d'arbrat d'Ajuntament de Barcelona. La cerimònia va tenir la presència del regidor d'Educació en funcions de Berga, Eloi Escútia, i del president en funcions del Consell Comarcal, Josep Lara, i va ser seguida de prop pels tutors i altres docents, així com per familiars i amics.