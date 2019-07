Agricultura i el sector agrari treballen per la conscienciació de riscos de la feina al camp

Els Agents Rurals, el departament d'Agricultura de la Generalitat i el sector agrari treballen en dues campanyes amb una única finalitat: conscienciar els treballadors del camp sobre el perill que comporta la seva maquinària durant el procés de sega i com poden contribuir a reduir incendis.

Els Agents Rurals han organitzat un dispositiu de suport i vigilància en la campanya del 2019. Aquesta actuació consistirà en un control de l'activitat agrícola cerealística entre el 17 de juny i el 8 d'agost a set comarques cerealístiques (53% de la superfície de conreu del cereal al país). Les comarques sota control són l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.

L'operativa està formada pels efectius del Cos d'Agents Rurals de les set comarques afectades pel dispositiu, amb el suport de membres del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i representants d'Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

El desplegament consisteix en un operatiu radial i en la realització d'itineraris diaris per intentar cobrir el màxim de territori. Hi participa el Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals per millorar la detecció d'eventuals columnes de fum i la coordinació dels efectius terrestres, així com una primera intervenció fins a l'arribada dels equips d'extinció.

Gràcies a la tasca del cos d'Agents Rurals, els resultats han estat «molt positius», segons Agricultura.

S'ha observat un descens dels incendis causats per maquinària agrícola. Les primeres xifres publicades per Agricultura de les set comarques sota control són del 2012. Aquell estiu hi va haver 35 incendis originats per maquinària agrícola i es van cremar unes 150.000 hectàrees a causa d'incidents relacionats amb la sega a les set comarques que cobreix la campanya dels Agents Rurals. El nombre de foc decreix des del 2016. L'estiu del 2018 van cremar 48 hectàrees per dos incendis.

Per la seva banda, Unió de Pagesos, el departament d'Agricultura i els Agents Rurals també treballen conjuntament per la prevenció d' incendis. Aquestes entitats imparteixen sessions informatives en les quals s'ensenya als agricultors l'ús dels extintors i el manteniment de les maquinàries per evitar residus inflamables. Segons el cap d'àrea bàsica dels Agents Rurals del berguedà, Josep Capdevila, es vol d'«evitar la criminalització del sector, ja que el període de més incendis coincideix amb l'època de sega».