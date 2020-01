Avià acull avui la quarta edició del Rogaine d'orientació del Berguedà

El Club d'Orientació del Berguedà enceta la temporada i l'any de competicions amb el Rogaine del Berguedà, que arriba a la quarta edició i que tindrà lloc a Avià avui, dissabte.

Novament la cursa tindrà tres modalitats: la de sis hores, puntuable per a la Copa Catalana de Rogaines, i les populars de tres hores i una hora i mitja. Com en les darreres edicions d'aquesta prova, els beneficis obtinguts en les inscripcions de la modalitat popular d'una hora i mitja es destinaran a La Marató de TV3. Tal com han recordat fonts de l'entitat, en la darrera edició, la del 2019, es va aconseguir recaptar més de 1.300 euros.

Segons ha explicat l'organització, el mapa de la competició, que comprèn una àrea de 45 quilòmetres de terreny amb poc desnivell i una xarxa de camins i corriols molt extensa, uneix el mapa del Rogaine d'Avià amb el del Rogaine de Casserres utilitzat l'any passat. És per això que amb aquesta unificació hi ha un 50% de la prova totalment nou, que permetrà als participants poder córrer en una zona que no s'havia cartografiat fins ara i que suposarà un al·licient per als assistents.

Les inscripcions anticipades es podien fer fins la setmana passada a través de www.cob.orientacio.cat. A partir d'aquesta data les inscripcions tindran un recàrrec. Per a les modalitats populars també es poden fer avui mateix, el dia de la competició, tot i que les inscripcions es tancaran quan s'hagin exhaurit els mapes disponibles.

Tota la informació es pot consultar a la pàgina web del Club d'Orientació del Berguedà.