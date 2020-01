Gironella renova l'Església Vella per adaptar-la a les necessitats de l'espai

L'Ajuntament de Gironella aposta per continuar renovant els seus equipaments amb l'objectiu de poder oferir una programació d'activitats en espais que compleixin les necessitats tècniques i de confort que requereixen. Després de posar al dia el Local del Blat, el consistori ha iniciat aquest gener les obres a l'Església Vella, un espai polivalent que s'utilitza per a concerts de petit format, exposicions, xerrades i altres activitats culturals.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella, Lluís Vall, ha explicat a Berguedà Setmanal que ja en el darrer mandat es va plantejar la necessitat de fer millores en aquest equipament i posar-lo al dia, després que la darrera actuació es realitzés fa més de tres dècades. «La sala que coneixem actualment és la mateixa de l'any 1985, quan van fer-se les dar-reres obres», explica Vall. Amb el temps i l'organització de diverses activitats, «hem anat detectant algunes mancances que volem solucionar amb aquest projecte d'actuació», diu Vall.

Segons el regidor aquesta actuació pretén, principalment, dotar l'Església Vella de més serveis i de més confort i seguretat, complint els requisits tècnics i de normatives que han evolucionat amb el pas dels anys. Les actuacions principals que s'hi duran a terme són la construcció de lavabos, fins ara inexistents a l'equipament, i la millora del sistema de calefacció acompanyada de la substitució dels tancaments de les finestres actuals. El projecte també preveu millorar-ne l'accessibilitat i les condicions lumíniques amb el canvi dels actuals vidres opacs per vidres transparents, «per aconseguir obrir l'espai a l'exterior perquè des de fora es pugui veure l'interior, és a dir, que d'alguna manera pugui ser visitable des de fora», i a la vegada donant més valor a l'espai interior de la nau. «Tenim un espai del qual es pot treure molt més rendiment amb una petita millora de la imatge», creu Vall.

Aquesta intervenció es realitza a partir de l'estudi fet per la Diputació de Barcelona a petició del consistori de continuar millorant els equipaments municipals i té un cost de 245.425,85 euros, que estan finançats amb dues subvencions: una de la Diputació de Barcelona i una altra dels Fons Europeus per al Desenvolupament Rural (FEDER). A banda de les obres estrictament de millora, el pressupost també inclou l'adquisició de nous equips de so i de llum, així com de mobiliari i cadires. De totes maneres, el regidor ha avançat que caldrà esperar a la finalització de l'obra per concretar com es materialitza aquesta última fase. «Dependrà del desenvolupament del projecte i dels diners dels quals disposem un cop haguem tancat l'obra, ja que sempre tenim un marge per a imprevistos», avança.



«Més qualitat i seguretat»

El regidor ha aclarit que amb aquesta millora no es pretén canviar els usos de la sala polivalent, sinó fer-hi les millores que es necessiten per donar «més qualitat i seguretat al públic i visitants», explica. La previsió és que les obres estiguin enllestides el mes de juny i que es pugui tornar a utilitzar per a espectacles, concerts, actes i exposicions a partir de l'estiu o de la temporada cultural de tardor.