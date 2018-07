Maridatge d'experiències a la Font del Balç

Vins catalans, gastronomia del Berguedà, bona música i un entorn natural de luxe. La mostra BdeGust va tornar a maridar els ingredients perfectes per oferir una proposta atractiva per a un diumenge de calor. La Font del Balç va esdevenir, un any més, un formiguer, ahir, en una nova edició del certamen gastronòmic i vitivinícola del Berguedà que en l'onzena edició ha aconseguit situar-se al mapa de les fires del món del vi i mantenir un públic fidel que no es vol perdre la cita.

Pels volts de les 12 del migdia, l'escenari natural de la mostra ja feia estona que bullia i de mica en mica s'acabava d'omplir amb persones de perfils molt variats. Tot i que el moment àlgid de la jornada va ser a partir de mitja tarda, els organitzadors han notat, en les darreres edicions, que durant l'hora del vermut la Font del Balç s'omple. La música en directe dels berguedans Format 3 es bar-rejava amb les converses dels presents que, copa i plat en mà, degustaven les diverses varietats que ells cellers proposaven enguany, així com també les elaboracions dels productors locals.

Entre la quinzena de cellers presents –i també una cervesera per als que no són amants del vi–n'hi havia d'habituals que no es perden cap de les edicions, així com també d'altres que s'estrenaven a la mostra berguedana, i un que venia a anunciar que, si tot va bé, hi podrà ser en properes edicions. És el cas de Carles Flaquer i Imma Espel, dos dels impulsors del projecte de La Bauma de les Deveses, que té com a objectiu la recuperació del conreu de la vinya a Sant Julià de Cerdanyola. Ahir explicaven el projecte entre els que encara no el coneixen, i de pas, oferien a tastar els vins de l'enòleg d'aquest projecte romàntic, en Joan Rubió.

A l'altra banda de la Font, les parades feien anar les brases i els forns a tot drap per posar a punt les degustacions que oferien als visitants, enguany amb La Carmanyola de Berga com a establiment convidat i amb un roll de vedella com a plat estrella, i que va ser el que més va agradar.

Karina Behar, membre l'Associació Cultural Font del Balç, que organitza el certamen, es mostrava satisfeta del desenvolupament de la jornada així com de la consolidació de la mostra en aquests més de deu anys. Recordava que l'objectiu no és créixer en quantitat, sinó en qualitat. «Intentem millorar en petites coses que potser a simple vista no es veuen, però que són positives» afirmava.

Les propostes per a infants, els tastos i els maridatges van arrodonir la jornada. Al migdia Ramon Roset i Sílvia Culell van oferir un maridatge de vins i formatges, i a la tarda, va ser el torn de Marc Maldonado amb el tast de vi a cegues i de Xevi Puigderrajols amb un tast de cervesa artesana. El pa també hi va ser present de la mà d'Adam Tubau. Com cada any, tot va venir de gust.