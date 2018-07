Cercs aprova canviar el nom del carrer Joan Carles I pel de Primer d'Octubre

El ple de l'Ajuntament de Cercs ha aprovat en el ple d'aquesta tarda aprovar el canvi de nom del carrer Joan Carles I de Sant Jordi pel de Primer d'Octubre. Tal i com va informar aquest diari, la proposta la feien conjuntament l'equip de govern de CiU i el principal grup a l'oposició, CLAM-AM.

Ha rebut el suport dels 5 regidors de l'executiu presents al ple: Anna Isabel Rodríguez, que ha exercit d'alcaldessa accidental perquè l'alcalde Jesús Calderer no hi era per motius professionals del seu càrrec com a diputat de la Diuputació, Xavier Serra, Montserrat Idañez, Esteve Ripoll i Albert Comellas així com dels dos regidors del principal grup de l'oposició CLAM-AM Jordi Gayet i Daniel Garcia. El regidor del Piber (també a l'oposició) Germán Sánchez s'ha abstingut.

La sessió ha estat seguida per un nombrós grup de veïns del carrer esmentat i del nucli que han aplaudit un cop s'ha aprovat. Els veïns del carrer van iniciar una recollida de signatures i van proposar als dos grups, CiU i CLAM-AM que es fessin seva la reclamació del canvi de nom. El consistori assumirà les despeses derivades del canvi de nom que s'ha de fer abans de l'1 d'octubre, segons l'acord aprovat