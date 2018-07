Una dècada marcada pels moviments interns i els balls de sigles sota l'ombra del procés nacional

Les anades i vingudes de la militància així com els canvis de cromos en els càrrecs principals han marcat la dinàmica interna a ERC de Berga els últims anys i mandats. El mateix Ramón Camps Garcia va concórrer com a número dos del PSC a les municipals de Berga l'any 2011. En aquella llista encapçalada per Encarna Sànchez, també hi va figurar, com a número tres, una Ermínia Altarriba que des del 2006 havia presidit la Unió de Botiguers. Altarriba va entrar en política l'any 2011 com a regidora del PSC en una llista amb l'ara candidat Camps. A mig mandat, i ja sota l'efecte del procés sobiranista nacional, els regidors socialistes van deixar la formació per crear Impuls pel Berguedà. L'intent de formar una candidatura pròpia, però, no va fructificar i Altarriba i bona part dels antics socialistes van ingressar a la disciplina d'ERC. Això va deixar en un segon pla els militants de més trajectòria a la formació republicana. El partit mirarà ara de sumar més pes a la sala de plens.