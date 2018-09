arxiu particular

Avià tanca avui els actes de la festa major arxiu particular

?Avià tanca avui, dilluns, la programació de la festa major d'aquest any, després de quatre dies d'activitat. A partir de les 10 del matí, l'escola acollirà una matinal infantil amb una xocolatada i el concurs de dibuix. A les 12 hi haurà la missa en record dels difunts i les activitats acabaran a la tarda amb l'animació infantil i al vespre amb el concert amb The River Tropue Gospel Sallent.