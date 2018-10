Puig-reig espera un informe de Territori per reobrir la variant nord

L'Ajuntament de Puig-reig ha alertat la Generalitat que no pot sostenir més el tall de la variant nord, barrada al trànsit des del mes d'agost a causa d'unes esllavissades, perquè des d'aleshores camions i vehicles pesants passen pel centre del poble, la qual cosa suposa un risc de possibles accidents amb els vianants.

Des de la primera quinzena d'agost la variant nord, que és l'eix de circumval·lació entre la BV-4131 i la C-1411z, està tallada al trànsit perquè la pluja va fer caure rocs de grans dimensions que han quedat suspesos a la xarxa de contenció amb el perill que acabin caient. Si bé es tracta d'una carretera de titularitat de la Generalitat, l'Ajuntament es va veure amb l'obligació de tallar-la per evitar possibles accidents.

En aquest sentit, l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha remarcat que «no podem garantir que les roques no es despengin» i ha argumentat que encara «estem esperant la resposta de la Generalitat». L'alcalde ha instat el departament de Territori a «dir-nos mitjançant un informe tècnic si podem obrir o no el vial per actuar en conseqüència». Altarriba ha explicat que la titularitat del vial és de la Generalitat a pesar que està previst que en el futur el recepcioni l'Ajuntament. No obstant això, aquest tràmit no es farà fins que les obres estiguin enllestides i es pugui reobrir el trànsit amb totes les garanties de seguretat requerides.

L'alcalde ha remarcat que «històricament demanem que s'arreglin els talussos. Ens van assegurar que aquesta setmana ens donarien una resposta sobre les possibilitats d'obrir».



Ja va passar fa dos anys

La darrera setmana d'agost un tècnic del departament va ser a Puig-reig per inspeccionar els talussos, però des de llavors el consistori no en té cap més notícia. Josep Maria Altarriba ha argumentat que el pas dels camions pel mig del poble «sempre genera un cert risc per a les persones; estem molestos perquè això ja va passar fa dos anys i el vial va estar tancat durant mesos. Llavors van fer una solució d'emergència com a mesura de contenció i ha anat funcionant més o menys perquè sempre cauen pedres, però ara no tenim la garantia que la pedra que hi ha suspesa no acabi caient. Com a mínim que ens donin unes garanties els tècnics, que són els que hi entenen».

L'alcalde ha explicat que «ara com ara no tenim més eines per fer pressió que la demanda. Ara, suposo, si no se soluciona el tema haurem de prendre mesures més contundents, però no ens ho hem plantejat perquè esperem que se solucioni». La variant ha esdevingut un vial bàsic en els recorreguts diaris dels veïns de la zona.