L'activista social Josep Ramon López, nou premi Santa Bàrbara

L'activista social Josep Ramon López Asencio, conegut per tothom com a Pepito és el flamant premi Santa Bàrbara 2018, tal com va aprovar, anit, el ple del consistori de Cercs. El guardó se li lliurarà aquest dissabte, 1 de desembre, al Museu de les Mines de Sant Corneli a les 12 del migdia. Posteriorment, hi haurà un concert en honor de santa Bàrbara, patrona dels minaires, que s'escau el 4 de desembre, a càrrec de l'orquestra de l'Escola Municipal de Música de Puig-Reig.

López Asencio va néixer «per casualitat» a Barcelona l'any 1943, com va explicar ell mateix al seu dia a aquest diari. La seva mare va tenir complicacions durant l'embaràs i per això el van infantar a la capital catalana tot i ser de Berga. Va formar-se estudiant al seminari de Solsona i la seva primera destinació va ser Mollerussa i la segona, com a rector de Malanyeu i vicari de Sant Salvador de la Vedella a Cercs. Va ser membre del Patronat de l'Habitatge, un organisme que va impulsar l'Ajuntament de Cercs per fer el trasllat del poble de Sant Salvador de la Vedella al nou de Sant Jordi fa més de quatre dècades quan es va construir el pantà de la Baells. Encara avui es recorda la seva tasca com a capellà i mestre de Sant Salvador, segons ha explicat l'alcalde, Jesús Calderer. D'ell n'ha destacat «la visió positiva de les coses i les ganes de col·laborar en tot el que se li demana»

López va fer de capellà al vell poble des de l'any 1968 fins al 1975. A Santa Salvador de la Vedella, un nucli molt actiu, va conèixer la Mercè, que va acabar sent la seva dona. El setembre de l'any 1974 va iniciar els tràmits de la secularització i va explicar personalment que deixava l'hàbits als seus conveïns. L'any 1975 va obtenir la dispensa. Va treballar a les oficines del pantà de la Baells com a administratiu i a l'antiga Caixa de Manresa. També va ser regidor de Participació Ciutadana, Obres i Joventut de l'Ajuntament de Berga el mandat 2003 al 2007, així com president de l'Associació de Veïns de la Font del Ros.