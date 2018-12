El Consell del Berguedà comença a tancar les illetes de contenidors d'emergència

El Consell Comarcal del Berguedà ha començat a tancar les àrees d'emergència dels 12 municipis on s'aplica el nou sistema de recollida de residus del porta – Avià, Bagà, Berga, la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà, Sant Julià de Cerdanyola, Cercs, Vilada, Olvan, Casserres, Puig-reig i Gironella-, tal i com va anunciar al darrer ple de l'ens, Xavier Francès, conseller Medi Ambient.

Es tracta de 39 àrees tancades, repartides pels diferents municipis del porta a porta que són perquè hi aboquin deixalles els veïns dels nuclis disseminats i també per als veïns de cada municipi però només en cas d'emergència i un nombre limitat de cops. Fins ara aquestes illes han estat obertes. A partir d'ara les àrees seran d'accés restringit i limitat a deu cops l'any i s'obriran amb la clau que es va repartir als usuaris al seu dia.

La construcció de les 39 illetes on hi ha agrupats els contenidors d'emergència es va licitar per 572.539 euros.