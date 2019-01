Els professors de l'Escola de Música de Berga es distancien del posicionament oficial en el cas de l'abús

El claustre de professors de l'Escola Municipal de Música de Berga s'ha distanciat del posicionament de la direcció del centre i de l'equip de govern de Berga en relació a un suposat cas d'abusos per part d'un professor a una noia, que en el moment dels fets, seria menor de 16 anys. El claustre de l'EMMB afirma en una comunicat que "no va tenir coneixement dels fets ocorreguts l'any 2014 ni de les mesures dutes a terme l'any 2018 fins a la reunió celebrada el passat dia 15 de gener del 2019 a l'EMMB, amb la presència de l'equip directiu, la cap de Recursos Humans de l'Ajuntament, el regidor d'Educació, la pedagoga que assessora l'Ajuntament, l'alcaldessa i bona part del claustre".

Segons el relat que va oferir l'Ajunatment i la direcció de l'escola en una roda de premsa, calia revisar els darrers 10 últims anys per aclarir aquest cas, però el 2014 la direcció va tenir coneixement que un professor havia mantingut relacions amb més d'una alumna de l'escola. Sempre segons aquesta mateixa versió, en principi es va creure que eren relacions consentides amb noies de més de 16 anys, i, per tant, sense responsabilitat penal. L'any 2018, però, la mateixa direcció va tenir coneixement que una de les noies havia tingut relacions quan encara no tenia 16 anys, i aquí s'hauria iniciat el procés per portar el cas a fiscalia. Finalment, aquestes darrers setmanes, la noia hauria presentat una denúncia pel cas davant dels Mossos d'Esquadra.

Va ser a partir d'aquest nou relat dels fets del 2018 que la direcció del centre ho va posar en coneixement de l'ajuntament i aquest va decidir demanar al professor en qüestió que deixés l'Escola de Música de Berga. I ell hi va accedir.

Els professors expliquen que "el 2014 l'equip directiu de l'EMMB va presentar un codi ètic als docents i aquest es va aprovar en un claustre, però el claustre de professors no va participar en la seva elaboració ni se li va comunicar en cap moment per quin motiu s'havia decidit fer aquest codi".