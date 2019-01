VÍDEO | Berga manté activat el pla per risc de nevades aquest dijous per acabar la neteja dels carrers

L'Ajuntament de Berga mantindrà el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per risc de nevades activat des d'aquest dimecres «per continuar les actuacions de neteja viària» per la neu. Fonts municipals han indicat que «es preveu que el dispositiu segueixi vigent aquest dijous per garantir la retirada de neu dels carrers amb la màxima celeritat possible» una feina que ja s'ha anat fent amb personal de les brigades municipals i personal extern .

La neu que va caure dimecres a la nit va obligar el consistori a «restablir les tasques de neteja mitjançant la incorporació d'efectius de forma progressiva per portar a terme la retirada de neu de la calçada i l'estesa de fundents durant tota la nit, prioritzant els accessos als centres sanitaris i als serveis d'emergències». Fonts municipals han indicat que durant la nit s'han escampat 2 tones de sal als carrers de la ciutat. «A primera hora del matí, s'han sumat una vintena d'efectius al dispositiu per fer tasques manuals d'estesa de fundents en aquells espais on no és possible realitzar el treball amb maquinària».

Les mateixes fonts han explicat que durant el matí de dijous, «es procedirà a la retirada de la neu de les voreres del centre urbà de forma manual amb personal de les brigades del consistori». A més, «també es preveu fer la neteja del ferm a les zones altes i als habitatges disseminats progressivament mitjançant l'ús de maquinària pesada i externa»

Sense habilitar punts de potassa

Fonts municipals han indicat que en aquesta nevada «no s'han habilitat punts de potassa al carrer, ja que l'estesa de sal s'ha realitzat de forma manual mitjançant el personal municipal». Les mateixes fonts hna dit que «l'excés de sal provoca danys en el paviment i, per això, el seu ús es realitza de forma moderada». I han recordat que «la instal·lació de contenidors de potassa a la ciutat es realitza quan es produeixen nevades continuades i més abundants, tal com va succeir l'any passat».

Afectacions en la mobilitat

La nevada ha alterat la normalitat de la mobilitat. S'ha tallat vies que «poden comportar dificultats en la circulació com per exemple, la baixada de l'hospital Sant Bernabé i el camí que va des del polígon industrial de La Valldan fins a la carretera BV-4241, de Berga a Sant Llorenç de Morunys».

Pel que fa a l'interior del nucli urbà, el consistori continua recomanant «evitar els desplaçaments innecessaris i l'ús del vehicle privat en la mesura que sigui possible. En cas que s'hagin de realitzar trajectes en cotxe, es demana fer-ho amb la màxima precaució i tenint en compte les mesures de seguretat corresponents a la conducció amb neu i gel per evitar riscos a la carretera". El consistori recomana "l'ús de cadenes de forma puntual, a causa del gel que s'hagi pogut acumular en determinades zones de la ciutat».

El servei de bus urbà ha estat en funcionament des de primera hora del matí, «malgrat que els trajectes que inclouen les zones de la serra de Casampons i els Pedregals s'han hagut d'alterar a causa de les dificultats que comporta circular i accedir en aquests trams de la ciutat».