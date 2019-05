Els contenidors tornaran a Berga durant la Patum

Els contenidors de deixalles convencionals tornaran a una part dels carrers de Berga durant els cinc dies de la celebració de les festes del Corpus, que enguany tindrà lloc del dimecres 19 al diumenge 23 de juny. Aquesta és la primera vegada que la festa màxima berguedana se celebrarà havent-hi el nou sistema de recollida de la brossa. La festa, que té molts actes que se celebren de nit i a la matinada, és incompatible amb el servei que comença a les 10 de la nit i es fa en horari nocturn. Per això, Ajuntament i Consell Comarcal del Berguedà han optat per suspendre el servei els cinc dies de la celebració.

El conseller de Medi Ambient, Xavier Francàs, ha explicat que a les zones on tenen lloc els salts de la Patum, a la plaça de Sant Pere i entorns, i també els carrers on es fan els passacarrers, «la zona zero» de Berga, i durant aquells 5 dies no es farà la recollida del porta a porta que es va iniciar el 4 de novembre. Ha matisat que a la resta de la ciutat es mantindrà el servei amb normalitat.

La festa amb actes de nit i matinada i de dia té lloc en una àmplia zona del centre del nucli urbà i seria incompatible amb el servei de la recollida porta a porta que es comença a partir de les 10 de la nit. Els cinc dies que duri la Patum, els veïns de les zones on tindrà lloc la celebració podran dipositar les deixalles en contenidors convencionals per a les diferents fraccions com feien abans de la implantació del nou sistema. El Consell, d'acord amb el consistori, està acabant de dissenyar l'operatiu. Francàs ha dit que, un cop s'hagi enllestit, s'informarà a tothom dels espais concrets afectats i on s'ubicaran els contenidors.

Xavier Francàs ha dit que «el Consell vol fer una consulta» amb els representants dels botiguers i comerciants per comentar aspectes d'aquesta operació, com ara la freqüència de la recollida.