Berga deixa de fer la fira d'intoleràncies Ambsense perquè no funcionava

L'Ajuntament de Berga ha decidit no fer més la Fira Ambsense, mostra de coneixements i productes relacionats amb les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries. Després de tres edicions d'aquest certamen, el govern ha optat per no donar-li continuïtat perquè no funcionava.

En declaracions a Regió7, Francesc Ribera, regidor de Fires, explica que «vam intentar atraure de l'àrea metropolitana de Barcelona una fira d'àmbit nacional que requereix més esforç i una inversió per a la qual no tenim capacitat». El 2016, quan va engegar, «va anar bé», indica. Tanmateix, en les edicions del 2017 i del 2018 la mostra «va baixar». El consistori hi destinava un pressupost de 5.000 euros.

El govern ha decidit no esmerçar-hi més esforços. Ribera diu que de la mateixa manera que la Fira de la Xocolata «ha tingut una acceptació entusiasta i pot anar pel camí de la consolidació», la de l'Ambsense, no. «Costa molt fer sortir la gent de Barcelona si no és per anar de cap setmana», esmenta Ribera. En veure que no ha arrelat, han optat per deixar de fer-la.