Comença la campanya per regalar aigües

L'Ajuntament de Berga va iniciar la campanya que promou un consum responsable d'alcohol i regalarà 15.000 ampolles d'aigua petites que es distribuiran durant els cinc dies de la celebració al Punt Lila, a la barra sense alcohol, a la bar-ra del concert jove, als usuaris dels serveis de busos per anar a la festa i als membres de les comparses. Les ampolles es podran reomplir en dues fonts a la plaça Viladomat. A la foto, aigües que es van començar a distribuir ahir a la tarda al Punt Lila. A més també hi haurà una barra sense alcohol on es vendran còctels de fruites naturals.