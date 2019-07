«El que ens hem de preguntar com a societat, i sobretot el que s'han de plantejar els polítics, és si el que volem realment és augmentar en extinció d'incendis forestals, o si bé si preferim gestionar els boscos i estalviar-nos tot el que ens costa l'extinció». Així de clar és Víctor Fernández, caporal del Parc de Bombers de Manresa i representant sindical del cos.

«La gestió forestal és clau per no haver d'estar abocant tants mitjans a apagar focs», ha afegit. En aquest sentit, recorda que en vint-i-cinc anys la massa forestal de Catalunya s'ha triplicat, i «si no es fa una gestió dels boscos i una prevenció pensada, poc s'hi podrà fer, perquè sabem que els incendis poden venir tant per una negligència humana com per conseqüències de la mateixa natura de manera fortuïta o amb un llamp». «Ara mateix, en un parc com el de Manresa, de les prop de 2.500 sortides que fem al llarg de l'any, entre un 10 i un 12% corresponen a focs forestals, la resta són accidents, focs d'habitatges, industrials...», comenta Fernández, «però amb una sola sortida, potser estem treballant per extingir un foc de 6.000 hectàrees com el que cremava cada dos dies a la Catalunya Central durant els focs de fa vint-i-cinc anys».

De la mateixa manera s'ha expressat el segon cap de bombers de Manresa, Ramon Vidal, que diu que cal ser conscients que «les hectàrees de bosc han crescut molt. Per a nosaltres són molt importants les actuacions de prevenció i de gestió forestal», que considera que ara mateix són insuficients. «Segurament si ens trobem amb un foc com els del 94, ara tindríem més capacitats per fer-hi front, però a la vegada s'hauria de treballar en com evitar-los, perquè si ens trobem amb una situació com la de fa vint-i-cinc anys, amb una simultaneïtat de focs arreu de Catalunya, amb els recursos dels quals disposem, també tindrem complicacions», ha destacat Fernández.

Per altra banda, Fernández fa una demanda als responsables polítics del cos i els demana millores en els equipaments i el material. «Estem esperant la renovació dels vehicles, de mànegues noves i d'altres materials per a les campanyes d'estiu». Fernández assegura que «els bombers de Catalunya som els més ben preparats tècnicament, però els que tenim més mancances materials i d'equips».