El vi, la música i la gastronomia es fusionaran a la Font del Balç en un nou BdeGust

La Font del Balç tornarà a ser l'escenari demà, diumenge, d'una nova edició de la mostra gastronòmica i vitivinícola de referència del Berguedà BdeGust.

Els assistents podran tastar vins de diverses denominacions d'origen d'arreu del territori, així com els plats de Marcel Cardona, xef del restaurant Cal Fuster de Viver i Serrateix. Els artesans d'enguany són els formatges Blancafort i Cal Músic; els embotits, de La Cooperativa i Casa Enfruns; i el pa, del forn l'Espurna de Berga.

Al llarg del dia s'han programat actuacions musicals i activitats pels més menuts, així com tastos com el maridatge de vins i formatges a càrrec de Ramon Roset i Sílvia Culell, el tast de cervesa artesana a càrrec d'Imma Collado o el tast de vins a cegues dirigit per David Seijas.