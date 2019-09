Una vintena d'empreses del Berguedà inicien la formació contra l'estigma en salut mental

Una vintena d'empresaris han iniciat un taller formatiu al Berguedà per promou la inserció laboral de persones amb problemes de salut mental i contra l'estigma.

La primera d'aquestes formacions, centrada en la Responsabilitat Social Corporativa, s'ha desenvolupat al Museu de la Colònia Vidal i hi ha participat un total de 21 persones de diferents empreses i institucions públiques. Hi ha intervingut Josep Maria Canyelles de l'empresa Respon.cat i Joan Maria Sala de l'empresa Delícies del Berguedà que han ha exposat el funcionament dels seus respectius negocis i la importància de «la inclusió de persones amb discapacitat i amb trastorns de salut mental».

La segona formació titulada "ProductivaMent. Bones Pràctiques en Inserció Laboral", es portarà a terme el 26 de setembre al restaurant la Cabana de Berga.Es presentarà l'experiència de l'Associació Afaus de Guadalajara a l'Hotel Infante, que «funciona integrament amb treballadors amb trastorns de salut mental, i per aquest motiu ha estat premiada pel BBVA»

La última sessió que porta el nom de "LaboralMent. Treball saludable, benefici empresarial", es realitzarà a la Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga el 17 d'octubre, amb la participació de SAMBUCUS. Una Cooperativa agro-gastronòmica social de Manlleu, que gestiona el producte en tots els punts de la cadena de valor; des del cultiu ecològic fins a la cuina de qualitat. Aquesta sessió finalitzarà amb la visita a les instal·lacions del Grup Horitzó Berguedà.

Les properes sessions dels dies 26 de setembre i 17 d'octubre, s'iniciaran amb un dinar-networking gratuït pels assistents, per tal de facilitar un espai distès on compartir experiències de treball i establir connexions entre diferents empreses del territori.