Un miler de berguedans pateixen problemes de subministrament elèctric

Un miler de clients d'Endesa del Berguedà pateixen problemes de subministrament elèctric a causa del temporal. La neu caiguda és molt humida i pesa i això ha provocat que diferents torres elèctriques a l'alt Berguedà s'hagin doblegat afectant el servei segons han explicat fonts d'Endesa a Regió7

Els municipis on es concentren el nombre més elevat d'incidències són Vallcebre, Saldes i Gósol. La situació és canviant perquè hi equips amb una trentena d'operaris treballant la zona per reparar les incidències. Per exemple a Vallcebre hi ha 10 torres doblegades i amb els cables elèctric per terra en zones de difícil accés.

A Gósol hi ha clients sense llum des de la matinada amb tost els problemes que comporta per exemple no hi ha cobertura de telefonia mòbil. Un dels afectats ha estat l'ajuntament que no han obert perquè sense llum tampoc tenen calefacció i no podien treballar. A Gósol hi han caigut uns 40 centímetres de neu