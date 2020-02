Refer les esllavissades del pont d'Orniu costarà 129.000 euros

«Estem molt contents amb la Diputació de Barcelona perquè nosaltres no ho hauríem pogut fer». Així ho ha assegurat a Regió7 Patrocini Canal, l'alcaldessa d'Avià, municipi on l'ens provincial actuarà per estabilitzar talussos i estructures de contenció del vell pont d'Orniu sobre el Llobregat, que enllaça el nucli de Cal Rosal amb l'església de Sant Vicenç d'Obiols.

La Diputació ha lliurat el projecte al consistori. L'obra l'assumeix l'ens, que també la paga al cent per cent. Amb aquest projecte es vol solucionar la situació d'inestabilitat així com prevenir noves esllavissades provocades per les pluges del 2018. Des d'aleshores aquest camí ha estat tancat al trànsit de vehicles, ha explicat l'alcaldessa avianesa. Ha matisat que no és una zona transitada.

Fonts de l'ens han explicat que el tram de camí inestable i amb talussos esllavissats «es troba situat sobre nivells de sorra fina llimosa i llims argilosos amb una potència a l'entorn dels tres metres». Sota aquests nivells de terres «apareix roca de limolita i gres de gra fi massiva i d'escassa fracturació».

Les fonts esmentades han indicat que els moviments als talussos contigus al Llobregat «són deguts a la seva mateixa geometria i a l'excés d'aigua de pluja que va arrossegar les unitats de sorres i llims en tres zones».

El projecte inclou la reparació del talús on hi va haver un lliscament de terres d'onze metres de longitud, el reforç de la zona on hi ha una torre de mitjana tensió i la reparació de l'esquerda de coronació amb lliscament incipient de 22 metres de longitud.

Les actuacions projectades en el treball tenen un cost previst de 128.053 euros, inclouen el sanejament dels talussos afectats, la col·locació d'una malla de bolons més 15 centímetres de formigó projectat per cosir el terreny i evitar nous despreniments.

Un cop assegurat el terreny s'executarà un mur d'escullera amb el corresponent reblert per reposar els talussos i plataforma del camí afectada. Així mateix, a la zona de la torre de mitjana tensió també es preveu estabilitzar el talús amb malla de bolons i formigó projectat per evitar nous despreniments.

L'alcaldessa ha explicat que és previst que demà, dilluns, la Diputació doni llum verd al projecte executiu. A partir, d'aquí se sotmetrà a exposició pública. I, quan hagi superat aquest tràmit, ja s'iniciarà el procés de licitació dels treballs.