Elit Berguedà guanya la vuitena edició del Concurs d'Emprenedors

El centre de fisioteràpia i salut Elit Berguedà s'ha emportat el primer premi en la vuitena edició del Concurs d'Idees Emprenedores del Berguedà. El primer premi del concurs organitzat per l'Agència de Desenvolupament i que té l'objectiu de potenciar l'emprenedoria a la comarca consisteix en 3.000 euros en metàl·lic i un pack de serveis de 5.000.

Albert Pascual, un dels socis fundadors, ha explicat Regió7 que «rebre aquesta premi ens reforça molt positivament i ens ajuda a agafar energia per poder seguir endavant. És una gran sorpresa i estem molt contents d'haver-lo rebut. Amb esforç, dedicació i moltes hores tot és possible».

L'acte, celebrat aquesta tarda la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, ha guardonat en segona posició l'emprenedor Jordi Martí, amb el projecte «BdGust». El seu local a Guardiola de Berguedà està orientat a la venda i servei de productes alimentaris de proximitat. La gironellenca Cristina Santamaria s'ha emportat el tercer premi pel seu projecte «Baby Q», basat elaboració i venda de productes de roba i complements per a infants.

El director del diari Regió7, Marc Mercè, i Manel Medina, en representació de TV Berguedà, han entregat el premi al Vot Popular a «Beauty & Ioga», d'Eva Cols i Iolanda Torres, que creen experiències de ioga i relaxació per tot tipus de públics. La votació popular per aquest premi s'ha realitzat a través del web de Regió7 i hi han participat 2.200 persones.

En la seva intervenció, Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha anunciat la creació d'una nova xarxa d'emprenedors per aglutinar tot el talent de la comarca i poder compartir experiències.