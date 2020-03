Gironella recupera la gestió de la Torre de Viladomiu Nou

L'Ajuntament de Gironella ha recuperat la gestió de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou que des del 2016 tenia cedida a l'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) dins del paquet de les visites amb guiatge a cinc esglésies romàniques de la comarca del qual, al seu dia, es va fer una concessió a l'empresa Civitas.

Ara, el consistori gironellenc ha recuperat la gestió per poder promocionar aquest immoble i poder-lo llogar per a esdeveniments privats, segons ha explicat el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gironella i alhora president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall. Ha indicat que «cada vegada tenim més peticions per fer-hi actes privats i això xocava amb els horaris de visita que s'havien de respectar». I és que l'espai té uns horaris de visita que fins ara es prioritzaven per damunt de peticions de lloguer de l'espai. De manera que, de vegades, el consistori havia hagut de dir que no a propostes de llogar aquest espai per part d'empreses que hi volen celebrar actes privats i reunions corporatives. «Estàvem, perdent oportunitats» ha manifestat.

Aquesta ha estat la raó que ha portat el consistori a recuperar el poder de decisió sobre aquest immoble que és de titularitat municipal. Amb tot, Lluís Vall ha deixat clar que l'objectiu del consistori és treure de nou a concurs la gestió de la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou amb la idea que ho pugui portar una empresa del municipi que segueix les directrius d'utilització que li marqui l'Ajuntament de Gironella, el propietari. I prioritzant que es pugui llogar per a empreses. El cost és de 400 euros i 300 si són de caire cultural.

Lluís Vall ha indicat que la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou té un miler de visitants a l'any i que aquest volum no cobreix el cost de manteniment d'aquest immoble que oscil·la entre els 6.000 i els 7.000 euros anuals. El preu general de les visites es manté en 6 euros. I els centres educatius i els veïns del poble la podran visitar gratuïtament.