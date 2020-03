Alba Camps assumeix l'alcaldia de Puig-reig per malaltia del batlle, Josep Maria Altarriba

L'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha delegat, temporalment, les funcions de l'alcaldia en la regidora i alhora delegada del Govern a la Catalunya central Alba Camps a causa d'un «problema de salut important" que l'obliga a romandre retirat de la vida pública "durant un cert temps".

Josep Maria Altarriba ho ha fet públic un comunicat que ha difós a través de les xarxes socials. Ha desmentit que tingui el Covid-19. En la nota, afirma que en els actuals moments d'emergència sanitària «em sap molt de greu no poder ser aquí per gestionar-ho amb tots vosaltres, però el nostre equip de l'Ajuntament, treballadors, regidors i equip de govern, està gestionant l'emergència de forma immillorable amb les eines de que disposem». I hi afegeix que "malgrat no ser-hi, de moment i mentre la situació personal m'ho permeti, l'equip em manté al corrent dels esdeveniments i de la situació en cada moment"