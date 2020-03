Cercs porta el dinar a casa a 15 persones grans

Diferents ajuntaments berguedans han activat mecanismes per poder assistir les persones de col·lectius vulnerables durant la crisi del coronavirus. El consistori de Cercs ha reforçat el servei de treballadores familiars per portar 15 dinars a domicili a persones grans que viuen soles en algun dels 4 nuclis de població del municipi, segons ha explicat l'alcalde, Jesús Calderer. Fins ara, aquestes persones anaven a dinar al centre de dia però ara s'ha tancat. Els dinars es fan a la cuina de l'escola i les treballadores els els porten a casa. D'aquesta manera tenen l'àpat i també una estona de companyia. A Cercs, els voluntaris de Protecció Civil també estan preparats per si cal que acompanyin persones necessitades o que hagin d'anar al metge, per exemple.