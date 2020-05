43 persones continuen ingressades per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé de Berga

Arxiu particular

Exterior del centre berguedà. Arxiu particular

L'Hospital Sant Bernabé de Berga té 43 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid-19. En les últimes hores d'aquest dimarts s'han donat dues noves altes a domicili de pacients que s'han curat de la malaltia.

Pel que fa a les defuncions per coronavirus, no hi ha hagut cap nova defunció en les últimes 24 hores i la xifra total de morts al centre berguedà es manté en 38.

Pel que fa als professionals sanitaris que treballen a l'hospital comarcal de Berga, en el dia d'avui no hi ha hagut cap positiu i hi ha hagut un nova alta, que s'ha pogut reincorporar al servei.