Els CAP de Gironella i Puig-reig reobren aquest dilluns

El centres d'atenció primària (CAP) de Gironella i Puig-reig tornaran a obrir portes dilluns vinent, dilluns 25 de maig i recuperaran la totalitat de la seva activitat, després que hagin estat tancats durant les darreres setmanes a causa de la situació de pandèmia de la COVID-19. L'equipament de Gironella obrirà de 8 a 20 h, dilluns, dimecres i divendres, i els dimarts i dijous ho farà de 8 a 15 h. Per la seva part, el CAP Puig-Reig obrirà de 8 a 15 h, dilluns, dimecres i divendres, mentre que els dimarts i dijous obrirà de 8 a 20 h.

El telèfon de contacte del CAP Gironella és el 93 825 03 21 i el del CAP Puig-reig és el 93 829 05 42. Per poder gestionar les demandes de la ciutadania, abans de desplaçar-s'hi cal trucar-hi o bé contactar-hi a través de l'eConsulta, o de l'opció "Com et podem ajudar, contacteu amb mi" del web de programació de visites, amb l'objectiu de concretar els detalls de la visita.

Pel que fa al CAP Guardiola de Berguedà i al CAP Berguedà, aquesta setmana han recuperat la seva activitat habitual (que inclou pediatria i el servei d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) de dilluns a divendres de 8 a 20 h. Els telèfons de contacte per gestionar les visites són el 93 822 7172 i el 93 821 27 44, respectivament.

Fora de l'horari habitual



Les persones usuàries es podran adreçar al telèfon mateix de cada centre per realitzar les seves consultes o al 061.

El CUAP Berga donarà cobertura a la població de les àrees bàsiques del Berguedà per a aquelles visites presencials no resoltes per via telefònica o eConsulta/videoconsulta, de dilluns a divendres, de 20 a 8 h i els dissabtes, diumenges i festius, les 24 h.

Evitar els desplaçaments als CAP

Amb la voluntat d'evitar els desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària, en el moment actual es fa una crida a utilitzar el telèfon, l'opció "Com et podem ajudar, contacteu amb mi" del web de programació de visites, o la consulta virtual. Els professionals de l'ICS a la Catalunya Central recorden la importància de donar-se d'alta a l'aplicació La Meva Salut, per tenir accés a totes les dades i a les consultes en línia (l'eConsulta i la videoconsulta).

L'alta a La Meva Salut es pot fer excepcionalment des de l'enllaç http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticia/2020-03-18-atencio-no-presencial-lamevasalut o a través del telèfon 900 053 723, de dilluns a divendres, de 8 a 20 h.