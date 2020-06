L'Ajuntament de Berga apel·la a la responsabilitat col·lectiva en els actes espontanis que es produeixin per Patum

L'Ajuntament de Berga vol evitar qualsevol possible rebrot de coronavirus. Per això, ha emès un BAN informatiu apel—lant a la responsabilitat de la gent a l'hora de fer possibles trobades i celebracions espontànies per Patum. En aquest sentit, recorda que, en fase 2, es permeten les trobades de fins a 15 persones mantenint la distància social de dos metres, i cal portar mascareta sempre que no sigui possible mantenir aquest distanciament. La festa, que hauria començat aquest dimecres, es va suspendre per la dificultat que suposava garantir el seu desenvolupament habitual, ja que resulta difícil mantenir la distància social entre la multitud de persones que hi participen.