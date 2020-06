'Stickers' de Patum per fer arribar a tothom la il·lusió de la festa confinada

El pintor berguedà Josep Hontangas viu amb tristesa la suspensió de la Patum per culpa del coronavirus i ha decidit crear stickers patumaires que des de fa setmanes circulen per l'aplicació de missatgeria WhattsApp. Els stickers só imatges que pots afegir als missatges de text i que ofereixen més opcions que les emoticones tradicionals.

Hontangas ha explicat a Regió7 que «arran del confinament vaig estar fent dibuixos i pintures i a títol personal amb l'Illustrator vaig decidir fer stickers per compartir-los a través de WhattsApp amb els amics i la veritat és que s'ha escampat molt, m'arriben notícies de gent que els ha rebut». Hontangas ha creat stickers de totes les comparses patumaires, guites, maces, nans, turcs... Amb iniciatives d'aquest estil, Hontangas creu que «almenys veiem que durant aquesta època la Patum és viva, encara que no es faci hi ha gent que hi pensa i fa coses perquè es comparteixi i la il·lusió patumaire i arribi a tothom».