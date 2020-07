Els Mossos realitzen 48 denúncies en rieres i pantans de la Catalunya Central

Els Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient, juntament amb agents de les comissaries del Berguedà, el Solsonès i l'Anoia, han imposat una cinquantena de denúncies en el marc del dispositiu per controlar la massificació de persones a les zones de rieres i pantans. Durant la primera setmana de prohibició de bany a les rieres es va fer un treball informatiu però des del 6 de juliol s'han començat a realitzar denúncies per incomplir la normativa. Entre el 6 i el 12 de juliol, a la riera de Merlès es van denunciar 17 persones, 4 per trànsit, 4 per prohibició de bany i 9 per accés motoritzat al medi natural. En el mateix període, a la Ribera Salada del Solsonès es van multar 5 persones, 2 per accés motoritzat, 1 per prevenció d'incendis i 2 per trànsit. A l'Aigua d'Ora i la Vall d'Ora també es van imposar 11 multes per trànsit, i a Sant Ponç 9 per trànsit i 2 per prevenció d'incendis. Pel que fa a l'Anoia, els Mossos d'Esquadra han denunciat dues persones per banyar-se a Orpí en un lloc prohibit, i han fet 2 denúncies més de trànsit.