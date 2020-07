Una usuària de Twitter va denunciar aquesta setmana l'estat de col·lapse de l'illa d'emergència que hi ha a la zona del Lidl de Berga. «Les persones que fan la neteja d'aquest lloc tenen feina doble o triple per culpa de gent que hi aboca merda literalment, que no sap que existeixen les deixalleries», va explicar. A les imatges es poden veure també caixes d'aliments com fruites i verdures.