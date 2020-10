L'oposició no fa precs per rebutjar la manca de contingut del ple a Berga

Berga va viure, ahir, una de les sessions plenàries més ràpides dels darrers anys. Tal com havia avançat aquest diari dimecres, tots els grups de l'oposició en bloc van renunciar a presentar precs o preguntes en la sessió plenària ordinària per protestar i denunciar la falta de contingut de la sessió plenària d'aquest octubre.

Això va provocar que el ple fos molt més curt que el que és habitual. Va durar 19 minuts, un temps que no és ben bé real perquè des de l'inici, la retransmissió online va tenir constants inter-rupcions. El regidor del PSC, Abel Garcia, va reiterar la seva petició que es millori la qualitat de les transmissions dels plens a través de YouTube perquè els regidors puguin exercir el seu dret de fiscalització de l'acció de govern.

L'únic punt de l'ordre del dia que es va votar va ser la moció de suport al 131è president de la Generalitat Quim Torra. Es tracta d'una moció genèrica de l'AMI. L'alcaldessa Montse Venturós va llegir la part dispositiva. Hi van votar a favor el govern de la CUP i els grups a l'oposició de Junts per Berga i ERC. El PSC no va voler votar aquest punt.

La sessió d'ahir va ser telemàtica. Tanmateix, els portaveus dels grups de la CUP, Junts per Berga, ERC i el PSC van ser presents a la sala de plens. És el primer cop que això passa des del març, abans que esclatés la pandèmia.

El proper ple serà el dia 22 d'octubre per debatre i aprovar les ordenances del 2021.