Els Mossos lliuren una placa commemorativa al Servei d'Oncologia de l'hospital Sant Bernabé de Berga

Representants del cos de Mossos d'Esquadra ha entregat una placa commemorativa al Servei d'Oncologia de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga, «en reconeixement a l'estreta col·laboració del servei en la caminada solidària que cada any s'organitza des de la Regió Policial Central per recaptar fons per la lluita contra el càncer».

L'Hospital Sant Bernabé va començar a col·laborar en la caminada l'any 2015 i des d'aleshores cada any aconsegueix vendre un gran nombre de samarretes, els beneficis de les quals van destintats al Servei d'Oncologia de centre sanitari. Igualment «són molts els professionals del centre que participen a la caminada que es fa entre Manresa i Montserrat».