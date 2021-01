Montclar es queda sense la centenària Fira de Reis

La tradicional Fira dels Reis de Montclar se suma a la llarga llista de festes i celebracions de la comarca del Berguedà que s'han hagut de suspendre en l'últim any per culpa del covid-19.

L'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, ha admès la decepció en haver-la de cancel·lar però ha assenyalat que és la decisió més lògica tenint en compte que la majoria de fires i festes del voltant s'han suspès i que la situació de la pandèmia ha empitjorat en les últimes setmanes.

El municipi montclarenc havia valorat la possibilitat de portar-la a terme en un format més reduït, amb només 20 o 30 parades, però finalment ha optat per la decisió més dràstica. Sala explica que «és una fira a l'aire lliure i s'hauria pogut celebrar com els mercats», però que el consistori prefereix ajornar-la per al 2022 per poder-la celebrar amb normalitat.

A dia d'avui, la fira destaca per, a banda de l'oferta gastronòmica, el seu vessant agrícola i comercial, però anteriorment també era coneguda per ser un certamen ramader. Es tracta de la festa més multitudinària que organitza el municipi de Montclar, ja que atrau entre 4.000 i 5.000 visitants cada matí de la jornada de Reis. Els seus orígens es remunten al segle XVII.

Actualment la fira se celebra al Pla de les Alzines, però en els seus orígens s'ubicava a la plaça del poble, abans de traslladar-se al turó del Capons, i posteriorment, a l'ndret conegut com el Pla de les Alzines, una plana situada just al costat de la carretera que condueix al nucli de Montclar, on hi ha un conjunt d'alzines centenàries envoltades de camps d'explotacions agràries.